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ELEIÇÕES 2026 Zema diz que eleitor deve escolhê-lo, não Flávio Bolsonaro: "Não tenho rabo preso" Presidenciável do Novo também disse que tem "histórico diferente" do senador e que não está ligado a "conchavos políticos"

Pré-candidato ao Planalto e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disse que os eleitores deveriam escolhê-lo e não o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela presidência por ele não ter "rabo preso". A declaração foi dada em entrevista ao portal de notícias UOL nesta segunda-feira. Na ocasião, também disse que, caso eleito, irá propor uma reforma previdenciária que leve ao aumento do tempo de contribuição para aposentadoria.

Ao ser perguntado sobre o motivo pelo qual os eleitores deveriam apoiá-lo em detrimento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zema disse que tem "histórico diferente" do senador e que, assim como a maior parte dos brasileiros, teve que "ralar para ganhar dinheiro". Ele se descreveu como "pagador de impostos", enquanto outros presidentes seriam "recebedores de impostos", e defendeu a necessidade de "alguém de fora" do setor público para dar uma "chacoalhada necessária" em momentos de crise.

— Em Minas, eu não levei parente meu para trabalhar e quem roubava perdeu espaço. E é o que eu vou fazer no Brasil. Eu não tenho rabo preso. Eu não tenho esses conchavos políticos que deixam todo mundo amarrado, com medo de falar a verdade. Então eu tenho algumas diferenças aí — afirmou.

Durante a entrevista, Zema evitou comentar casos polêmicos envolvendo Flávio, como as acusações de rachadinha quando o senador era deputado estadual, arquivadas em 2022 após a anulação de provas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-governador mineiro se limitou a dizer que não conhece os detalhes, mas afirmou defender a investigação.

Questionado sobre o apoio dado por ele ao governo de Bolsonaro, Zema disse que teve uma postura diferente do ex-presidente na pandemia, mas que se alinhou a ele por terem em comum o posicionamento "anti-PT". Na ocasião, o ex-governador mineiro disse que tem como proposta a proposição de uma reforma da Previdência caso seja eleito.

— Vamos fazer uma reforma previdenciária necessária no Brasil. Aquela de 2019 [aprovada no governo Bolsonaro] não é mais suficiente. A expectativa de vida aumentou e, consequentemente, o tempo de contribuição tem de aumentar. E vejo que temos de agradecer a Deus. Viver mais e trabalhar um pouco mais faz parte desse processo — disse.

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