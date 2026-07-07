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Brasil Zema diz que Renan age como 'metralhadora giratória' por falta de experiência na gestão pública Ex-governador de Minas Gerais afirma que falta ao pré-candidato do Missão à Presidência 'histórico de entrega'

Pré-candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema criticou o adversário do Missão na disputa, Renan Santos, pela falta de experiência na gestão pública. Na sabatina "No Osso", promovida pelo grupo Derrubando Muros, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que falta ao fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) "histórico de entrega" e que, por isso, ele age como uma "metralhadora giratória".

O candidato do Missão é, até agora, o único fora da polarização Lula-Flávio Bolsonaro que cresceu nas pesquisas. É o outsider que vem dando certo e um fenômeno da internet, conforme analisa a newsletter de Thomas Traumann. Na sabatina desta segunda-feira, o mineiro descartou formar uma chapa com outro postulante à terceira via, Ronaldo Caiado (PSD), e disse tratar com naturalidade a ascensão de Renan Santos.

"Como ele não teve experiência na gestão pública, sai dando tiro como uma metralhadora giratória, prometendo mundos e fundos", destacou Zema, empresário eleito pela primeira vez para cargo público em 2018. "Se um dia ele estiver do outro lado do balcão, com certeza as coisas mudam".

Empatado no terceiro lugar com o líder do MBL em sondagens recentes de intenção de voto ao Planalto, Zema acrescentou que, numa democracia, "todos têm direito de ser candidatos". E avaliou que "algumas pesquisas" nas quais o pré-candidato do Missão tem se destacado "são feitas pela internet, o que é diferente da amostra da população brasileira".

O ex-governador de Minas Gerais também defendeu anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso pela participação na trama golpista. Para Zema, a condenação pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) foi "política". Questionado sobre os impactos de uma libertação de Bolsonaro para a percepção internacional quanto à segurança jurídica no país, o mineiro admitiu mudar de opinião.

"Talvez deveríamos ter um rejulgamento, com pessoas mais isentas", disse ele, que ainda prometeu passar o "facão" nos gastos públicos e tentar, com reformas, levar a taxa de juros a "algo como 6,5%".

No sábado (4), Renan Santos viajou a Belo Horizonte (MG) para participar de um congresso do MBL. Na ocasião, disse que Romeu Zema nunca foi um outsider e vive hoje uma crise de identidade partidária em meio a embates com diretórios estaduais do Novo.

"Eu acho que o Zema se encaixava no velho Partido Novo, e ele hoje está perdido no novo Partido Novo. Para aquele velho Partido Novo, o Zema fez sentido. Ele era um empresário de fora da política, mas ele não era fora do sistema aqui em Minas. É um cara da elite aqui de Minas e não tem nenhuma crítica nisso. É um cara de elite normal, bem situado, bem posicionado, amigo das pessoas certas. Ele ganhou a eleição, e o grupo econômico ligado a ele também se deu muito bem", disse.

As principais críticas de Renan Santos, porém, se voltaram contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem classificou como um "influencer" e comparou a si mesmo.

"A diferença é de QI e caráter. O Nikolas é uma pessoa simplória e fingida. O Nikolas é uma pessoa falsa, é um influencer. Eu sou um político bom", afirmou.

Santos disse, ainda, que falta a Nikolas a capacidade de articulação política. O deputado federal é "um samba de uma nota só", que "não entrega nada".

"O que o Nikolas pensa sobre previdência no Brasil? ‘Cuidado com a esquerda’. O que o Nikolas pensa sobre saúde? ‘A esquerda está vindo aí’. O que o Nikolas pensa sobre educação? Pensa nada. Então, assim, ele tem uma fórmula malandra, ele é um influencer de política", analisou. "Esses caras não foram forjados para governar, eles foram forjados para gravar vídeos. E são ótimos gravadores de vídeo. Então, tem uma diferença muito clara, porque é muito mais fácil eu aprender a gravar um vídeo do que ele aprender a montar um partido político".

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