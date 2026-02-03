A- A+

Eleições 2026 Zema diz que se sente honrado, mas que não recebeu proposta para ser vice de Flávio Bolsonaro As declarações ocorreram em um evento da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, em Brasília, nesta terça-feira (3)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que se sente honrado pela cogitação, mas que não recebeu convite para ser vice na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República. As declarações ocorreram em um evento da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, em Brasília, nesta terça-feira (3).

Na ocasião, Zema foi questionado por jornalistas se recebeu alguma proposta do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que se referiu ao governador de Minas Gerais como um "excelente vice" em entrevista à Jovem Pan News na semana passada.

"Primeiro, eu fico muito honrado com qualquer cogitação, convite nesse sentido, mas não recebi", disse Zema. Na sequência, o governador disse que manterá o seu nome colocado para o Palácio do Planalto. "Mas, como eu já falei diversas vezes, eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final, porque me considero um candidato um tanto quanto fora do sistema, alguém que tem uma carreira muito longa no setor privado, e vejo que a política no Brasil precisa de ideias diferentes".

O governador de Minas Gerais disse ainda que, em eventual segundo turno na eleição deste ano, apoiará qualquer candidatura que será contrária ao PT. "O candidato que estiver contra o PT, eu estarei apoiando no segundo turno. Esse candidato pode ser eu mesmo, pode ser o Flávio e pode ser, também, aquele que o PSD vier a escolher. Qualquer um que estiver contra o PT, eu estarei dando apoio em Minas Gerais, como fiz em 2022 com o (Jair) Bolsonaro."

Na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na "Papudinha", vê com "bons olhos" qualquer candidatura contrária ao PT, por acreditar que somará com a campanha de Flávio no segundo turno. Tarcísio também disse que mantém o seu nome para a reeleição em São Paulo e que apoiará Flávio.

Atualmente, além de Zema, há outros três nomes presidenciáveis em debate no universo político, todos no PSD: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior.

