Minas Gerais Zema diz que Sul e Sudeste se diferenciam por terem mais trabalhadores do que dependentes de auxílio No 8° encontro do Consórcio Sul e Sudeste, governador de Minas afirmou que as duas regiões do país são onde 'diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, nesta sexta-feira (2), que os estados do Sul e do Sudeste precisam se unir porque "diferentemente" dos demais, "há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial".



A declaração ocorreu em discurso no 8° encontro do Consórcio Sul e Sudeste, que ocorre em Belo Horizonte.

— São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Onde há setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados — afirmou o governador.

Zema disse ainda que não há "soluções milagrosas" para fazer com que as cidades e os estados funcionem, apenas o trabalho das pessoas.

— E muitos que não dão certo ficam reclamando que precisam de mais. Em vez de seguir os bons exemplos, ficam sempre pedindo mais recursos. É algo muito comum, tanto no privado, que eu já trabalhei, quanto no público

O encontro reuniu, além de Zema, os governadores de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

