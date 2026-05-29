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ELEIÇÕES 2026 Zema e Caiado avançam sobre agro e mercado após desgaste de Flávio por mensagens com Vorcaro Ex-governadores ampliam agendas com empresários e produtores rurais

Os pré-candidatos à Presidência Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) ampliaram os movimentos junto ao agronegócio e o mercado financeiro na tentativa de aproveitar o desgaste do senador Flávio Bolsonaro (PL) após a revelação das mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Zema e Caiado também ensaiam uma aproximação, em um movimento que buscaria aglutinar forças da direita em torno de uma alternativa ao bolsonarismo.

Representantes do agro e da Faria Lima seguem vendo Flávio como o nome mais viável para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas reconhecem que a crise em torno do pré-candidato do PL reforça a necessidade de alternativas.

O ex-governador de Minas participou nos últimos dias de um almoço com empresários dos setores de agronegócio, finanças, indústria, energia, saúde, comércio exterior e varejo, além de gravar um podcast voltado ao mercado financeiro e dar uma palestra em uma corretora de investimentos. Zema deve inclusive levar o QG da pré-campanha para São Paulo, em um movimento para ficar mais próximo do empresariado. Ele é assessorado pelo economista Carlos da Costa, ex-secretário especial de Produtividade do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro.

— Claro que se abre um caminho. Zema é um homem de negócios e tem o governo de Minas como prova da sua capacidade — afirmou Fred Papatella, aliado do ex-governador e vice-presidente do Novo em Minas Gerais.

O ex-chefe do Executivo de Goiás, por sua vez, já próximo do setor rural, vem reforçando a identificação. Na semana passada, Caiado participou da Expoagro Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde esteve em leilões, encontros com produtores rurais e reuniões políticas com lideranças do agronegócio.

— Tive uma reunião na semana passada com um grupo misto do agro e do mercado financeiro. Na segunda-feira, estive no Instituto para Desenvolvimento do Varejo — afirmou Caiado.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, afirmou que o episódio envolvendo Flávio e Vorcaro reacendeu a busca por alternativas dentro da direita.

— Estávamos com uma certa garantia de que Flávio estaria muito bem, mas teve este problema. Uma parte foi para Zema e outra para Caiado. Mas eles não têm projeção nacional ainda. Eles estão fazendo afagos, participando das feiras do agro, o que precisam fazer mesmo, mas a amplitude do processo se dará depois das convenções (partidárias) — disse Meirelles.

As pesquisas mostram que Lula ampliou a distância para Flávio, enquanto Zema e Caiado seguem distantes da dianteira Levantamento Datafolha divulgado na semana passada mostrou que a diferença entre Lula e Flávio no primeiro turno passou de três para nove pontos após a crise envolvendo Daniel Vorcaro, enquanto, no segundo turno, o petista abriu quatro pontos de vantagem sobre o senador.

Já Caiado aparece com 4% das intenções de voto, e Zema, com 3%. Dentro desse contexto, aliados dos dois avaliam que o desgaste de Flávio reacendeu conversas sobre uma possível reorganização da direita fora do bolsonarismo. Nesta semana, Caiado afirmou que “existe o sentimento” para uma união entre os dois no primeiro turno. O ex-governador de Goiás classificou uma eventual composição como um “atestado de credibilidade política” e um “respiro para a população que quer romper com a polarização”. O comando das duas campanhas, no entanto, ainda trata a possibilidade como remota.

Queixas em reunião

Dirigentes do PL admitem reservadamente que a crise interrompeu um processo de aproximação que vinha sendo construído com empresários, investidores e produtores rurais numa tentativa de apresentar Flávio como um herdeiro politicamente mais “institucional” do bolsonarismo — menos associado ao núcleo ideológico radical e mais capaz de dialogar com setores preocupados com previsibilidade econômica e estabilidade política.

Na semana passada, empresários ligados ao mercado financeiro demonstraram desconforto ao senador durante reuniões reservadas na capital paulista. Interlocutores afirmam que parte dos convidados decidiu não comparecer aos encontros depois da divulgação de novas informações sobre a relação entre Flávio e Vorcaro, incluindo a revelação de que o senador visitou pessoalmente o banqueiro em São Paulo logo após a primeira prisão do empresário.

— A maneira como isso apareceu passou a ser criminalizada, porque se perdeu o controle da narrativa. O problema aqui é que deveria ter se antecipado essa situação, não se falou em tempo hábil que aquela relação existia — admitiu o coordenador político da campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

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