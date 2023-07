Zema é criticado por faltar aniversário de Mariana, município que passou por tragédia em 2015

A- A+

O governador de Minas Gerais Romeu Zema se tornou alvo de críticas neste domingo por não ter comparecido ao aniversário da cidade de Mariana, município que passou por tragédia ambiental em 2015. Durante a cerimônia que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite (MDB), e outros deputados estaduais, o presidente da Câmara Municipal Fernando Sampaio (PSB) criticou a ausência de Zema:

— Antes de encerrar aqui eu gostaria de pedir à deputada Lohanna, à Maria Clara e ao Tadeu que levassem um recado ao governador da Zema. Eu acho uma vergonha o governador não participar desta festa e em cinco anos de mandato dele, veio à Mariana uma vez em 16 de julho. Gostaria que respeitasse Mariana — disse o vereador que foi aplaudido pelos presentes.

Neste final de semana, em Belo Horizonte, o Secretário de Cultura, Leônidas Oliveira anunciou os programas Mais Turistas e Minas Criativa em comemoração ao Dia de Minas. O governador também não esteve presente na solenidade. Em suas redes sociais, compartilhou registros de um almoço em família e na academia.

Todo ano, no dia 16 de julho, ocorre a comemoração do Dia de Minas, quando a capital é transferida simbolicamente para Mariana, considerada a primeira sede do governo. Romeu Zema esteve na solenidade em 2019, quando foi homenageado.

Além do presidente da Assembleia Legislativa, as deputadas estaduais Lohanna França (PV) e Maria Clara Marra (PSDB) também estiveram presentes na solenidade que comemorou os 327 anos da cidade e foram agraciadas com a medalha Minas Gerais.

Ao Globo, Lohanna França relembrou a tragédia ambiental que ocorreu na cidade em 5 de novembro de 2015 quando ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da mineradora Samarco, mas que era operada pelas empresas Vale e BHP Billiton. A tragédia deixou 19 pessoas mortas e devastou o Vale do Rio Doce.

— Ele tem vice-governador, tem chefe de governo, poderia ter mandado um representante em um dia tão importante. Isso demonstra o desprezo do governo por pessoas vulnerabilizadas pela mineração e a falta de cuidado com a história de Minas — afirmou a deputada.

A assessoria do governador Romeu Zema não respondeu o contato da reportagem até a data desta publicação. O espaço permanece em aberto para futuras manifestações.

