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POLÍTICA Zema é desconvidado para evento do Novo em Santa Catarina após atritos do mineiro com o bolsonarismo Sigla alega que a decisão é fruto de uma articulação interna entre os principais pré-candidatos e os mandatários atualmente em exercício

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) foi desconvidado para um encontro do partido que integra — previsto para o início de julho — em Santa Catarina.

A decisão ocorre após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro ter defendido, no fim de semana, o rompimento entre o PL e o Novo diante das críticas de Zema ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que também se coloca na disputa pelo Planalto.

A informação sobre a retirada do convite foi confirmada ao Globo pela assessoria da legenda nesta segunda-feira. A sigla alega que a decisão é fruto de uma articulação interna entre os principais pré-candidatos e os mandatários atualmente em exercício. O PL — sigla do governador Jorginho Mello — mantém uma aliança com o Novo no estado.

A relação entre Flávio e o mineiro vem se deteriorando desde que vieram à público as mensagens e áudios trocados entre o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

Zema criticou publicamente Flávio sobre o tema, e disse, em uma entrevista na semana passada, ter ficado “indignado” com as informações divulgadas sobre o caso e afirmou que pessoas que mantêm proximidade com indivíduos envolvidos em irregularidades devem ser observadas com cautela. Meses atrás, havia a expectativa de que Zema desistisse da candidatura própria para compor uma chapa com o filho de Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação nas redes sociais neste fim de semana, Eduardo Bolsonaro rebateu as críticas ao irmão e sugeriu que Zema estaria motivado por rivalidade política. “Que postura vagabunda, critica o Flávio apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o Partido Novo", afirmou Eduardo em uma publicação nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, Zema evitou fazer novas críticas a Flávio pelas relações com o dono do Banco Master. O mineiro disse que “não acredita” nesta ruptura e que, apesar de não retirar o que disse no passado, quando que Flávio tinha "muito a explicar" sobre o caso, ele avalia que está “olhando para o futuro”. Ainda assim, Zema fez comentários indiretos sobre o tema ao dizer que "nunca se encontrou" com Vorcaro e que “assombração sabe para quem aparecer”.

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