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caso master Zema e Renan Santos dizem que explicações de Flávio sobre Vorcaro não são convincentes Após a revelação do áudio em que pede dinheiro a Vorcaro para financiar um filme sobre o pai, Flávio confirmou nesta terça-feira (19) que visitou o banqueiro em sua casa depois da primeira prisão de Vorcaro

Pré-candidatos a presidente, Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) voltaram a criticar o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro sob o argumento que as explicações sobre o pré-candidato do PL não são convincentes. Já Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que é necessário que Flávio preste contas à sociedade, mas evitou criticar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após a revelação do áudio em que pede dinheiro a Vorcaro para financiar um filme sobre o pai, Flávio confirmou nesta terça-feira (19) que visitou o banqueiro em sua casa em novembro do ano passado, depois da primeira prisão de Vorcaro.

Segundo Flávio, a visita foi feita para "colocar um ponto final nessa história" e se o banqueiro tivesse avisado que a "situação era grave" ele teria ido atrás de outro investidor.

Zema criticou o posicionamento na saída de um encontro com empresários e apoiadores em Blumenau (SC).

"É um fato lamentável o que nós estamos vendo mais uma vez, um fato muito grave. E não há uma explicação convincente. Ter credibilidade é fundamental para poder governar um Estado ou País. Espero que tudo isso seja muito bem esclarecido", declarou ele a jornalistas.

Ele também minimizou a repercussão das críticas nas alianças locais. Em Santa Catarina, o diretório do Novo classificou a primeira crítica de Zema, na semana passada, como "precipitada"

"Isso faz parte da política. Agora, ninguém do Novo foi avisado que ele tinha contato com Vorcaro. Todos nós do Novo supúnhamos que isso não existia. Se alguém foi traído nessa história, foi o Partido Novo", disse Zema.

Ele afirmou ainda que mora em Belo Horizonte, mesma cidade de Vorcaro, e que nunca teve uma reunião ou foi procurado pelo banqueiro. "Não tenho ele na minha agenda telefônica, ele nunca me procurou. Me parece que assombração sabe para quem aparecer. E para mim não apareceu", continuou.

Renan Santos disse em vídeo publicado nas redes sociais que Flávio precisa de ajuda e não tem condições de ser "pré-candidato a absolutamente nada".

"Alguém precisa pegar ele, levar para uma clínica", disse. "Se você tem mais de 10 anos de idade, se já não acredita em coelhinho da Páscoa, você não acreditou nessa história. Nenhuma pessoa em sã consciência acredita que uma pessoa foi na casa da outra para avisar que não vai fazer mais negócios com ela", declarou o pré-candidato do Missão.

Caiado adotou uma postura diferente dos colegas e evitou criticar diretamente Flávio.

"Quem tem problema, seja no Supremo, na Câmara, no Senado, deputado, vereador ou prefeito, que preste contas de seus problemas. Não cabe a cada pré-candidato ficar fazendo juízo de valor das pessoas", declarou ele em coletiva de imprensa após um evento da Associação Paulista de Supermercados (Apas) em São Paulo (SP).



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