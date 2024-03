A- A+

brasil Zema, Eduardo Leite, Ratinho Júnior: reeleitos em 2022, governadores defendem fim da reeleição Declarações de apoio à PEC que tramita no Senado Federal foram dadas durante o 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud)

Reeleitos para seu segundo mandato na disputa de 2022, os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná) deram declarações de apoio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da reeleição, atualmente em tramitação no Senado Federal. A proposta relatada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI) tem em seu escopo a mudança do tempo de mandato, que passaria de quatro para cinco anos.

Nesta quinta-feira, durante a abertura do 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que ocorre em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, os governadores que foram reeleitos deram seu endosso. A proposta também é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que indicou que o texto será apresentado pelo relator na próxima semana.

Durante coletiva de imprensa, Romeu Zema (Novo) afirmou que um mandato de cinco está de "bom tamanho" e sinalizou que o aumento do tempo no poder ainda unificaria as duas eleições — a municipal e a presidencial.

"Isso é muito bom. Nós vamos passar a ter eleição a cada cinco anos. A sociedade ganha. Em vez de se parar, ter campanha etc, teremos a cada cinco anos um pleito" disse o governador de Minas.

Na mesma toada, Ratinho Júnior (PSD) elogiou o tempo de cinco anos, e disse que oito anos de governo, como no seu caso que foi reeleito, talvez seja "muito tempo".

"Eu gosto da ideia dos cinco anos. Eu acho que quatro é muito pouco e talvez oito seja muito. Cinco é um equilíbrio do tempo para o governante poder implantar um projeto de desenvolvimento."

Em comparação com os outros dois chefes estaduais, o gaúcho Eduardo Leite (PSDB) fez uma defesa da proposta de forma mais ponderada. Segundo o tucano, nenhuma alternativa será perfeita.

"Acho que é positivo debater um fim de reeleição e mandatos maiores. Eu, particularmente, tenho essa impressão, mas a gente tem que ter consciência de que não existe sistema político-eleitoral perfeito: cada um terá seus prós e contras."

Jorginho Mello destoa

Entre os governadores presentes no evento, Jorginho Mello (Santa Catarina) apresentou uma opinião diferente e defendeu a reeleição. O catarinense filiado ao PL concorda com a unificação das eleições, mas é favorável a manutenção do mandato de quatro anos e da possibilidade de disputar novamente o pleito.

"Eu concordo com a unificação das eleições e também com a reeleição. Quatro mais 4" afirmou o governador de Santa Catarina.

