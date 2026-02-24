A- A+

Minas Gerais Zema fala sobre tragédia por conta das fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá Entre a segunda-feira (23) e esta terça, foram registrados ao menos 16 mortos nos municípios

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, realizou coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (24) para falar sobre a destruição causada pelas fortes chuvas que atingiram cidades da Zona da Mata Mineira. Entre a segunda-feira (23) e esta terça, foram registrados ao menos 16 mortos no município de Juiz de Fora e sete em Ubá. A distância entre as duas cidades é de cerca de 130 quilômetros.

A coletiva também contou com a presença do vice-governador Mateus Simões e das forças de segurança do Estado.

A região da Zona da Mata foi atingida por uma chuva histórica entre a tarde de segunda-feira e a madrugada de terça. O cenário é de moradores ilhados e muita destruição. Segundo o Corpo de Bombeiros, há 43 desaparecidos em Juiz de Fora e quatro em Ubá. Outras 13 vítimas foram resgatadas em Juiz de Fora durante a madrugada.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. Durante a madrugada, a prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT-MG), decretou calamidade pública, e as aulas foram suspensas em todas as instituições da rede municipal de ensino.

A prefeitura afirma que até segunda-feira já havia chovido mais que o dobro do volume esperado para todo o mês, tornando este o fevereiro mais chuvoso da história do município. Nesta terça, Defesa Civil disparou, por volta das 14h25, um "alerta extremo" para celulares da região, destacando o risco de deslizamentos em Juiz de Fora.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na manhã de terça-feira que o governo federal enviou equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para a Zona da Mata Mineira. O presidente afirmou ainda que o governo reconheceu o estado de calamidade em Juiz de Fora, que será publicado em Diário Oficial ainda nesta terça.

Em Ubá, também foram registrados desmoronamentos de imóveis, assim como alagamentos. Pessoas também foram resgatadas pela equipe do Corpo de Bombeiros na cidade mineira. Por meio das redes sociais, a prefeitura informou que, devido à inundação que comprometeu a estrutura de imóveis públicos, estão temporariamente suspensos os atendimentos nos seguintes locais:

- Farmácia Municipal

- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

- Policlínica Regional

- EAP Central

O Serviço de Transportes Assistenciais também está suspenso.

"Os atendimentos de hemodiálise serão mantidos, dentro das condições possíveis.As equipes já atuam para restabelecer os serviços o mais breve possível. Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais", disse o município.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação de uma casa de repouso de Ubá após o temporal. O estabelecimento, que fica localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado e os idosos boiavam nos colchões enquanto esperavam por ajuda.

Vídeos aéreos feitos por drone mostram ainda a cidade de Matias Barbosa, também na Zona da Mata, debaixo d'água após as fortes chuvas na segunda. O município também decretou estado de calamidade pública nesta terça. Até o momento, não há registros de feridos ou desaparecidos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para acumulado de chuva na região da Zona da Mata, válido até as 23h59 de sexta-feira, 27. Segundo o órgão, há risco de precipitação superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.



Veja também