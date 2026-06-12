Zema faz visita ao Nordeste; região já foi comparada por ele a 'vaquinhas magras'
Ex-governador de Minas Gerais irá a Pernambuco e terá agenda em festa de São João; em 2023, ele alegou que foi mal interpretado
O pré-candidato Romeu Zema (Novo) tem, na próxima semana, sua primeira agenda no Nordeste como pré-candidato à Presidência da República. A região, um reduto petista, já foi comparada pelo ex-governador de Minas Gerais a "vaquinhas magras".
De acordo com a pré-campanha, Zema terá um encontro com filiados do Novo em Recife na próxima quinta-feira; no dia seguinte, estará na Associação Comercial de Caruaru; e no sábado visitará o Museu do Mestre Vitalino, conhecerá a Feira de Caruaru e encerra o dia no São João de Caruaru.
No último dia da agenda pelo Nordeste, 21 de junho, o ex-governador estará em Campina Grande, na Paraíba. Os compromissos ainda estão sendo definidos.
Leia também
• Renan Santos diz que ainda 'tem que se provar' como candidato, mas é mais viável que Caiado e Zema
• Zema mantém discurso de união da direita, mas volta a criticar relação de Flávio com Vorcaro
• Romeu Zema cumpre agenda em Pernambuco
Pernambuco, estado natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um reduto petista. Em 2022, o presidente obteve 66,93% dos votos válidos dos eleitores do estado, ante os 33,07% recebidos por Jair Bolsonaro (PL).
— Está sendo criando um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não têm pobreza? (...) Senão, você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco, as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento — declarou.
Na quele momento, o Consórcio Nordeste afirmou emitiu a primeira nota contra as falas de Zema: "Negando qualquer tipo de lampejo separatista, o Consórcio Nordeste imediatamente anuncia em seu slogan que é uma expressão de ‘O Brasil que cresce unido’. Enquanto Norte e Nordeste apostam no fortalecimento do projeto de um Brasil democrático, inclusivo e, portanto, de união e reconstrução”.
— Estamos criando cidades e estados para o governo federal ficar arcando eternamente, porque virou uma moeda de troca: "Ó, eu vou continuar te dando dinheiro, e você continua votando em mim". É isso que está acontecendo — afirmou.
Em nota, o Consórcio Nordeste respondeu que "não procede a insinuação de que os estados nordestinos seriam os principais responsáveis pelo endividamento do país. Dados atualizados até abril deste ano mostram que os estados brasileiros devem R$ 827,1 bilhões à União, sendo 92% dessa dívida concentrada nos estados do Sul e do Sudeste".
"Em pleno século XXI, porém, os recursos públicos destinados à modernização produtiva ainda se concentram majoritariamente nas regiões Sudeste e Sul. O Nordeste nunca reivindicou esmolas, mas lutou pela criação de políticas de desenvolvimento regional capazes de valorizar suas potencialidades e apoiar seus empreendedores. A concentração histórica de infraestrutura, capital humano e crédito no Centro-Sul contrasta com a luta do Nordeste contra o abandono e o preconceito, e torna ainda mais urgente uma política nacional de desenvolvimento equilibrado", diz o texto.