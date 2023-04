A- A+

Minas Gerais Zema homenageia Moro com Grande Medalha da Inconfidência Mineira, segunda maior honraria do estado Ex-presidente Michel Temer (MDB) recebe o Grande Colar, principal homenagem de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), homenageia nesta sexta-feira (21) o senador Sergio Moro (União-PR) com a segunda maior condecoração do estado. Em cerimônia na Universidade Federal de Ouro Preto, no interior de Minas, o ex-juiz federal recebe a Grande Medalha da Inconfidência Mineira, durante uma solenidade que marca a data de hoje.

Nas redes sociais, o senador confirmou agenda com Zema: "Neste dia sagrado para nós brasileiros, vou a Ouro Preto/MG, com Romeu Zema. Celebraremos Tiradentes que, na sua época, lutou contra um Governo que queria controlar o que nós podíamos pensar, falar e escrever e que queria ajustar seus gastos com uma derrama de impostos. Mais de dois séculos depois, a batalha republicana pela liberdade dos brasileiros, com suas adaptações, continua", escreveu Moro.

Criada em 1952 por Juscelino Kubitscheck, a Medalha da Inconfidência é entregue anualmente no Dia de Tiradentes. A solenidade homenageia 170 pessoas com quatro graus de honraria: a Grande Medalha (40), a Medalha de Honra (58), a Medalha da Inconfidência (72) e o Grande Colar (1).



Esta última honraria, considerada a mais importante do estado, será entregue ao ex-presidente Michel Temer (MDB). Esta condecoração é destinada apenas a chefes de Estado, governo ou Poderes da União.

"Fruto da gentileza e delicadeza de Romeu Zema. Esse título representa a liberdade no país", disse Temer após receber a honraria.

A ida de Moro a Ouro Preto (MG) ocorre na semana em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o senador ao Supremo Tribunal Federal (STF) por calúnia que ele teria cometido contra o ministro Gilmar Mendes — a quem acusou de vender habeas corpus. Em nota, o ex-juiz da Lava-Jato disse que a denúncia foi apresentada de forma "açodada" e "sem base".

