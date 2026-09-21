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Eleições 2026 Zema: Não precisamos de cotas para mulheres, e sim de oportunidades iguais Zema citou como exemplo o comando das forças de segurança de Minas Gerais. Segundo ele, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil são atualmente comandados por mulheres

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou nesta segunda-feira (21) que não considera necessária cotas para mulheres e defendeu que políticas públicas garantam igualdade de oportunidades. Durante debate promovido pelo Flow, ele citou nomeações feitas em seu governo em Minas Gerais e disse que pretende ampliar a presença feminina no Judiciário caso seja eleito presidente.

"Nós não precisamos de cotas para as mulheres. O que nós precisamos são de oportunidades iguais", afirmou Zema, ao responder a uma pergunta de Augusto Cury (Avante) sobre desigualdades enfrentadas pelas mulheres.

Zema citou como exemplo o comando das forças de segurança de Minas Gerais. Segundo ele, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil são atualmente comandados por mulheres. "O que acontece muito é de termos discurso pró-mulheres e poucas ações. E o que eu faço são ações", declarou.

O candidato afirmou ainda que processos seletivos adotados durante sua gestão aumentaram a participação feminina e disse ter nomeado mulheres para cargos no Judiciário estadual. "Como presidente, vou nomear mulheres para o Supremo. Nós temos é de dar oportunidade para quem tem competência", afirmou.

Zema também declarou que as mulheres seriam "muito mais honestas do que os homens" e citou a menor participação feminina na população carcerária como argumento.

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