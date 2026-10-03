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ELEIÇÕES 2026 Zema: "precisamos de um governo que não seja tão rico em um país onde o povo é tão pobre" Em vídeo publicado nas redes sociais para agradecer pelo período de campanha, o ex-governador de Minas Gerais voltou a defender a redução do tamanho do Estado e disse encerrar a disputa "muito feliz" e "satisfeito"

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou neste sábado, 3, que o Brasil precisa de "um governo que não seja tão rico em um país onde o povo é tão pobre".

Em vídeo publicado nas redes sociais para agradecer pelo período de campanha, o ex-governador de Minas Gerais voltou a defender a redução do tamanho do Estado e disse encerrar a disputa "muito feliz" e "satisfeito".

Zema decidiu passar o sábado, último dia antes do primeiro turno, com a família em Araxá, sua cidade natal, em Minas Gerais "Nada melhor que encerrar a campanha renovando a energia com a família", afirmou. Na pesquisa PoderData/Aya divulgada neste sábado, o candidato aparece com 1% dos votos válidos no primeiro turno.

O levantamento ouviu 4 mil eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro, tem margem de erro de 1,5 ponto porcentual e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03519/2026.

"O nosso problema, nós sabemos, é que tem sobrado ladrão no Brasil, e precisamos de um governo que não seja tão rico num país onde o povo é tão pobre assim. Tem uma diferença gigantesca, não dá para ter uma diferença tão grande assim", declarou. Zema também disse que o País precisa de um presidente que "tenha pago impostos" e enfrentado as dificuldades impostas pelo Estado a quem "trabalha, investe e gera empregos".

Ao encerrar a mensagem, Zema também fez referência aos quase oito anos em que comandou Minas Gerais, citou a geração de empregos e a atração de investimentos no Estado e pediu votos para sua candidatura. "Continuo muito confiante no futuro do Brasil", disse.

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