A- A+

MINAS GERAIS Zema promete nadar em piscina gelada a cada medalha de atletas mineiros nas Olimpíadas A análise também observou manutenção do crescimento dos casos do vírus influenza, causador da gripe, especialmente entre os idosos

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prometeu nesta quarta-feira, 25, véspera da abertura da Olimpíada de Paris, nadar 500 metros em uma piscina gelada para cada atleta mineiro que conquistar uma medalha no evento. Ele foi desafiado pelo nadador olímpico Eduardo Oliveira, nadador do Minas Tênis Clube.

"Cada medalha vai ser um treino que eu vou vir, de preferência no inverno e na água fria. Tem que pagar bem pago", respondeu o governador mineiro. No total, o Estado mandou 16 atletas para Paris. Eles se encontraram com o chefe do Executivo antes da viagem e receberam a bandeira de Minas Gerais.

A promessa de Zema ocorre no mesmo dia em que um incêndio atingiu um prédio na área externa da Cidade Administrativa, sede do governo mineiro onde o governador dá expediente. O incidente ocorreu durante serviço de manutenção de rotina na estrutura de ar-condicionado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e não houve vítimas.

A Cidade Administrativa foi construída no governo de Aécio Neves e tem enfrentado problemas de infraestrutura ao longo dos anos. Em maio, elevadores precisaram ser interditados para garantir a segurança dos servidores - parte deles foi liberada para trabalhar de casa.

Outro problema enfrentado por Zema é em relação à Empresa Mineira de Comunicação (EMC). A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) pediu nesta quarta-feira que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) investigue a exibição na Rede Minas, canal público do Estado gerenciado pela EMC, do desenho "Danizinha Protetora, criado pela pastora da Igreja Batista Getsêmani, Daniela Linhares. A petista afirma que a animação infantil, de cunho religioso, fere o princípio de laicidade do Estado Brasileiro.

Em nota, a Rede Minas afirma que conta com mais de 20 atrações próprias na grade de programação. "São telejornais, programas e séries de cunho educativo, cultural e informativo abordando as áreas de interesse do cidadão, que vão de educação e saúde à segurança", declarou a emissora.

Veja também

SALÁRIO Zema defende aumento de 300% para ele, mesmo com Recuperação Fiscal; conselho vê irregularidade