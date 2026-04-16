A- A+

Eleições 2026 Zema propõe mandato para STF, privatização de 100% das estatais e fim de benefícios para "marmanjos" Em SP, ex-governador de Minas criticou o governo Lula e reafirmou que vai levar candidatura até o fim e apresentou plano de governo com foco no Estado mínimo, no corte de gastos, no enfrenetamento às facções criminosas e em limitações ao poder do Supremo

Pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo) apresentou, nesta quinta-feira (16) em São Paulo, as diretrizes de seu plano de governo, no qual propõe uma reforma no Supremo Tribunal Federal ( STF), com mandatos para os ministros, a redução da maioridade penal, a privatização de todas as empresas estatais e uma nova reforma da Previdência Social.

Ao lançar o plano, Zema focou em críticas ao PT, ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao STF, referindo-se aos ministros da Corte como “intocáveis”. Em meio à rumores de que ele poderia desistir da pré-candidatura e apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL), o mineiro afirmou que é pré-candidato e que "é o único que já consertou as barbaridades do PT", por ter assumido o governo de Minas Gerais após Fernando Pimentel (PT), o que ele disse ser "um diferencial". Zema também se comprometeu em aprovar a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, caso seja eleito presidente.

— Estive com o presidente Jair Bolsonaro no ano passado e ouvi dele que quanto mais candidatos a direita tiver, melhor, mas no segundo turno estaremos todos juntos. Eu vou levar a minha pré-candidatura até o final — falou, ressaltando que não acredita que sua pré-candidatura vá impedir alianças em Minas para seu sucessor, Mateus Simões (PSD).

— Em 2022, o Novo fez alianças com nove partidos em Minas Gerais, fui reeleito no primeiro turno, e as conversas estão andando. O Novo já aprendeu a fazer política e queremos caminhar com quem é do bem, estamos aí para costurar.

Hoje, existe uma disputa dentro da direita em Minas. O PL ensaia uma aliança com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e também avalia o nome do empresário Flávio Roscoe como alternativa, o que tem dificultado a ampliação do palanque de Simões.

Privatizações e facções criminosas

O ex-governador de Minas Gerais disse que o plano apresentado hoje não é definitivo porque quer que as propostas sejam “debatidas e melhoradas pela sociedade”, mas adiantou que, caso eleito, seu primeiro projeto será “acabar com a farra dos intocáveis”.

— Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo, no qual seus membros prestem contas de seus atos e parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com a idade mínima de 60 anos e mandato de 15 anos, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Um novo Supremo é o primeiro passo para um programa de moralização do Judiciário, tão necessário ao Brasil – falou durante evento realizado em São Paulo.

As propostas focadas no STF ainda incluem acabar com a possibilidade de decisões monocráticas na Corte, e a previsão de que, caso haja maioria no Senado para iniciar investigações contra ministros, automaticamente a investigação deverá ser iniciada, sem que seja necessário aval do presidente do Senado. Outra medida é limitar o foro privilegiado exclusivamente para presidente da República.

Na seara da segurança pública, cujas propostas são coordenadas pelo ex-secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Rogério Greco, os planos incluem a redução da maioridade penal, a equiparação de facções criminosas a organizações terroristas e o fim da “saidinha” para presos faccionados.

Greco disse se inspirar em Nayib Bukele, presidente de El Salvador, no enfrentamento das facções criminosas, e nos Estados Unidos no endurecimento de penas para criminosos reincidentes, impedindo a soltura de presos que foram condenados por mais de três vezes. Zema afirmou que “crime de adulto vai ter pena de adulto”, e que quer acabar com “privilégios” em um eventual governo.

— Eu não me conformo em ver o meu país atolado pela receita fracassada da esquerda e do PT, não me conformo com o meu país ser tomado pelas facções criminosas enquanto o Lula fica lá de braços cruzados. Estou convencido de que o brasileiro não quer nada demais. Não quer privilégio, favor do governo, só quer um país normal. Um país onde quem trabalha, prospera. Onde o dinheiro das pessoas vale, onde a lei é igual para todo mundo. O brasileiro não quer um país perfeito, só quer um país que seja dele outra vez e não mais o Brasil dos intocáveis – disse.

Na área econômica, Zema escalou Carlos da Costa, que atuou no Ministério da Economia na gestão Paulo Guedes, como coordenador das propostas, focadas no Estado mínimo e na redução de gastos públicos. A privatização de todas as estatais é uma das propostas, sinalizando que Zema quer se colocar ainda mais à direita do que Flávio Bolsonaro (PL), que já afirmou que propõe privatizar “95% das estatais”, mas que não é possível privatizar tudo.

— Vamos cortar cargos comissionados, cortar fraudes. São fraudes em todos os programas sociais. Vamos fazer uma reforma da Previdência que torne o equilíbrio previdenciário permanente, para não precisarmos ficar mudando. Vamos privatizar tudo. Vamos fazer valer o artigo 173 da Constituição, se não for por segurança nacional, vamos privatizar. Não tem que ter empresa estatal, Estado não tem que ter empresa – explicou Costa.

Zema ainda propôs restrições para a concessão do Bolsa Família para homens, referindo-se a "marmanjões" que receberiam o auxílio e por isso não trabalham. Ele ainda disse que não vai acabar com a CLT, mas quer "uma alternativa", com a opção de que os empregadores e os funcionários decidam.

— Queremos ter uma alternativa à CLT e deixar os empregadores e os funcionários escolherem. Não é Reforma Trabalhista, é um complemento trabalhista, nada melhor do que dar alternativas — disse.

— Vou obrigar beneficiários do sexo masculino, saudáveis, a aceitar propostas de emprego. Caso não tenha emprego, ele terá que estar ajudando como voluntário na prefeitura, um ou dois dias por semana, na limpeza urbana, em uma creche municipal. E tem que fazer algum curso, porque você está dando auxílio para um marmanjão. Criamos no Brasil uma cultura do vitimismo, e hoje já é filho de quem recebia o Bolsa Família que continua recebendo. Daqui a pouco é o neto.

No geral, Zema escolheu integrantes de seu governo em Minas Gerais para compor seu plano. Beth Jucá, economista e ex-secretária de Desenvolvimento Social de Minas, vai coordenar a área de desenvolvimento social. Pedro Bruno vai tocar a parte de infraestrutura. O ex-ministro da Educação do governo Michel Temer, Rossieli Soares, cuidará da educação.

Veja também