Sáb, 18 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado18/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Zema reforça apoio a Ricardo Salles ao Senado e diz que São Paulo atrai oportunistas

Declaração foi dada durante entrevista coletiva após o Encontro Nacional do Novo

Reportar Erro
O Pré-candidato a presidência, Romeu Zema (Novo)O Pré-candidato a presidência, Romeu Zema (Novo) - Foto: Reprodução/X

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, declarou apoio à pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) ao Senado e afirmou que São Paulo se tornou uma "terra de oportunistas" por atrair políticos de outros Estados interessados em disputar uma vaga pela unidade da Federação.

Deputado Ricardo Salles O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP)         Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A declaração foi dada durante entrevista coletiva após o Encontro Nacional do Novo, que reuniu em São Paulo dirigentes e pré-candidatos da legenda para as eleições de 2026. Ao defender a candidatura de Salles, Zema afirmou que o deputado possui experiência administrativa e currículo superior ao dos adversários. "É um nome excepcional. Já foi ministro, já foi secretário. Tem um currículo que supera todos os demais", disse.

Leia também

• Genial/Quaest: 87% dos brasileiros não pretendem entrar em grupos de política no Whatsapp

• Resposta política, socorro a empresas e retaliação adiada: como governo decidiu reagir ao tarifaço

• Zema diz ser "perseguição política" decisão de Moraes que suspendeu visita de Flávio a Bolsonaro

Sem citar nomes, o governador criticou possíveis adversárias na disputa ao Senado, casos das ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede). "São Paulo se transformou em terra de oportunistas. Temos candidatas que não são de São Paulo e vieram para cá porque me parece que em seus Estados de origem não têm muita chance. São aventureiras, paraquedistas", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter