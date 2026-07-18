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Eleições 2026 Zema reforça apoio a Ricardo Salles ao Senado e diz que São Paulo atrai oportunistas Declaração foi dada durante entrevista coletiva após o Encontro Nacional do Novo

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, declarou apoio à pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) ao Senado e afirmou que São Paulo se tornou uma "terra de oportunistas" por atrair políticos de outros Estados interessados em disputar uma vaga pela unidade da Federação.

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A declaração foi dada durante entrevista coletiva após o Encontro Nacional do Novo, que reuniu em São Paulo dirigentes e pré-candidatos da legenda para as eleições de 2026. Ao defender a candidatura de Salles, Zema afirmou que o deputado possui experiência administrativa e currículo superior ao dos adversários. "É um nome excepcional. Já foi ministro, já foi secretário. Tem um currículo que supera todos os demais", disse.

Sem citar nomes, o governador criticou possíveis adversárias na disputa ao Senado, casos das ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede). "São Paulo se transformou em terra de oportunistas. Temos candidatas que não são de São Paulo e vieram para cá porque me parece que em seus Estados de origem não têm muita chance. São aventureiras, paraquedistas", afirmou.

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