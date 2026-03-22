Zema renuncia, e Simões assume o governo em meio à indefinição de chapas da direita em MG
Cerimônia oficializa transmissão da chefia do estado ao vice, que tenta se consolidar como o nome da direita na disputa ao Palácio Tiradentes em meio a um racha na base de apoio
Romeu Zema (Novo) oficializa neste domingo sua renúncia do cargo de governador de Minas Gerais e passa o bastão ao vice, Mateus Simões (PSD), que ficará à frente do estado enquanto tenta se consolidar como o principal nome da direita na disputa ao Executivo.
O desembarque de Zema ocorre pouco menos de duas semanas antes do prazo final de desincompatibilização exigido pela lei para que ele possa concorrer à Presidência da República, como tem insistido em dizer que fará.
A transmissão de cargo ocorre em duas etapas, com cerimônias na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde Simões prestou juramento e assinou o termo de posse, e no Palácio da Liberdade, com a entrega ao novo chefe do Executivo do Colar da Inconfidência.
Com a renúncia, Zema passa agora a se dedicar à pré-campanha à Presidência da República, anunciada há sete meses. O político tem confirmado a pré-candidatura como cabeça de chapa, apesar dos modestos índices em pesquisas de intenção de voto e da especulação de que possa ser escolhido como compor a chapa de Flávio Bolsonaro (PL).
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Embora siga afirmando publicamente que pretende concorrer ao Planalto em outubro, Zema vem fazendo gestos políticos que, nos bastidores da direita, são interpretados como uma possibilidade de composição com o senador. Um dos nomes mais cotados para o posto, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) avisou ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que não quer a nomeação e prefere o Senado.
Em entrevista ao programa "Frente a Frente", da Folha de S. Paulo e do UOL, o dirigente partidário deixou em aberto o posto para Zema, mas disse que a decisão será de Flávio e do pai, Jair Bolsonaro. Integrantes da pré-campanha do senador afirmam que diferentes perfis estão sendo avaliados e que a definição dependerá do desenho final da coalizão que sustentará o projeto presidencial.
Racha na base
Já entre aliados de Mateus Simões, a avaliação é que ele se tornará mais conhecido agora, ao assumir o comando do estado. O político tem visto a composição final de sua chapa se tornar alvo de disputa e provocar desgastes entre partidos de sua base no estado. Isso porque, em meio às articulações para a disputa pelo governo de Minas Gerais, a direita tem se dividido entre as opções colocadas à mesa.
O cenário tende a abrir espaço para uma candidatura do senador Cleitinho Azevedo, que tem recebido o aval do Republicanos para disputar o Palácio Tiradentes.
O atrito interno teve início depois que o presidente do PSD em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, sinalizou, durante uma agenda com jornalistas no início do mês, que a indicação do vice de Simões pelo Novo não estaria garantida. Desde o ano passado, o agora governador de Minas tem afirmado que, em função de um acordo prévio firmado entre os dois partidos, a prerrogativa da escolha do indicado para a vaga seria de Zema.
Em paralelo, integrantes da cúpula nacional do Novo passaram a responder que, caso o entendimento não seja cumprido, o partido poderá apoiar outro nome ao comando do Executivo do estado. A hipótese de ruptura, no entanto, tem sido negada publicamente por Zema e Simões.
A divergência entre o PSD e o Novo coincidiu com o momento em que a direita mineira começa a se organizar e se dividir entre os candidatos que se colocam na disputa. Além do PL, que ainda avalia um palanque próprio para Flávio Bolsonaro, o Republicanos passou a investir na indicação de Cleitinho.
O movimento, no entanto, não foi bem visto por Simões, que criticou a postura do partido durante uma agenda em Uberlândia. Na ocasião, Simões disse que a sigla deveria se concentrar em responder às acusações contra o presidente do diretório estadual, o deputado federal Euclydes Pettersen (MG), alvo recente de uma investigação da Polícia Federal sobre os descontos fraudulentos do INSS.
Em seguida, na ocasião, Simões tentou manter a ponte aberta para o possível adversário, dizendo que “respeita muito a trajetória de Cleitinho”, além de afirmar que eles “nunca estiveram em lados opostos” e que “espera que não fiquem agora”.
Simões também já chegou a considerar o irmão do senador e prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PL), para a vaga de vice em sua chapa, mas tem como principal opção a vereadora de Belo Horizonte Fernanda Altoé (Novo), considerada aliada próxima.
Procurado pelo GLOBO, Cleitinho retribuiu os acenos ao vice-governador e não descartou a possibilidade de ambos permanecerem juntos.
— Respeito muito o Mateus e jamais vou baixar o nível. Concordo com o que ele disse, temos que estar unidos e, se depender de mim, estarei sempre à disposição — disse.
O senador também tem buscado articulações junto a outros representantes do campo bolsonarista no estado, como o deputado Nikolas Ferreira (PL), a quem teria oferecido abrir mão da candidatura para apoiá-lo na disputa pelo governo do estado. O plano, contudo, não desperta interesse em Nikolas, que buscará a reeleição na Câmara e tem articulado para formar uma rede própria de influência e de aliados em Minas e em outros estados.
O parlamentar do PL também tem se reaproximado de Simões ao longo do último mês e cumprido uma série de agendas ao lado dele, mesmo após ele ter sido descrito nas anotações de Flávio Bolsonaro como uma opção de palanque para o PL no estado que “o puxa para baixo”.
No PL, integrantes da bancada na Assembleia Legislativa, como os deputados estaduais Cabo Caporezzo (PL-MG) e Sargento Rodrigues (PL-MG), defendem que a sigla apoie Cleitinho.