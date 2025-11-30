A- A+

Minas Gerais Zema reproduz meme com rojão para ironizar PT, é cobrado sobre lei e alega edição de vídeo Norma de Belo Horizonte proíbe a queima de fogos de artifício e estampido na capital de Minas Gerais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi cobrado por supostamente descumprir uma lei municipal ao soltar um rojão para ironizar o PT.

O pré-candidato à Presidência publicou nas redes sociais, neste sábado, um vídeo em que reproduz um famoso meme que, de forma irônica, concilia a soltura de fogos com a frase: "Fico triste com uma notícia dessas".

Zema reproduziu o meme em sua residência, em Belo Horizonte, para anunciar aos seguidores que o PT perdera um processo judicial contra ele.

Uma lei municipal de 2022, porém, proíbe a queima de fogos de artifício e estampido na capital do estado. A norma prevê o pagamento de multa de pelo menos R$ 100 em caso de descumprimento.

No vídeo, Zema ironiza que ficou "triste" com a notícia da vitória na Justiça e, na sequência, acende o rojão.

O vídeo mostra a explosão e a projeção vertical do artefato. Depois, o governador critica o PT, volta a vincular o partido às investigações de desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e afirma ter sido alvo de uma tentativa de "censura".

"Eu não sei vocês, mas eu fico muito triste com uma notícia dessas… O PT tentou me censurar na justiça por eu ter falado que eles tinham sim participação no roubo dos velhinhos pelo INSS, o maior esquema de corrupção da história do Brasil, tendo indicado o presidente da instituição, que liderou esse esquema lá de dentro. Mas agora a justiça julgou improcedente essa tentativa de censura do Partido dos 'Trabalhadores' contra mim", escreveu ele, na publicação.

Cobrado pelo suposto descumprimento da lei, Zema enviou à Folha, por meio sua equipe, um comentário seu na postagem em que alega que o ruído dos fogos teria sido adicionado depois, já na edição do vídeo.

Não se sabe, até o momento, se Zema foi autuado. O Globo procurou a prefeitura de Belo Horizonte, mas ainda não obteve resposta.

