Zema reproduz meme com rojão para ironizar PT, é cobrado sobre lei e alega edição de vídeo
Norma de Belo Horizonte proíbe a queima de fogos de artifício e estampido na capital de Minas Gerais
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi cobrado por supostamente descumprir uma lei municipal ao soltar um rojão para ironizar o PT.
O pré-candidato à Presidência publicou nas redes sociais, neste sábado, um vídeo em que reproduz um famoso meme que, de forma irônica, concilia a soltura de fogos com a frase: "Fico triste com uma notícia dessas".
Zema reproduziu o meme em sua residência, em Belo Horizonte, para anunciar aos seguidores que o PT perdera um processo judicial contra ele.
Uma lei municipal de 2022, porém, proíbe a queima de fogos de artifício e estampido na capital do estado. A norma prevê o pagamento de multa de pelo menos R$ 100 em caso de descumprimento.
No vídeo, Zema ironiza que ficou "triste" com a notícia da vitória na Justiça e, na sequência, acende o rojão.
O vídeo mostra a explosão e a projeção vertical do artefato. Depois, o governador critica o PT, volta a vincular o partido às investigações de desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e afirma ter sido alvo de uma tentativa de "censura".
"Eu não sei vocês, mas eu fico muito triste com uma notícia dessas… O PT tentou me censurar na justiça por eu ter falado que eles tinham sim participação no roubo dos velhinhos pelo INSS, o maior esquema de corrupção da história do Brasil, tendo indicado o presidente da instituição, que liderou esse esquema lá de dentro. Mas agora a justiça julgou improcedente essa tentativa de censura do Partido dos 'Trabalhadores' contra mim", escreveu ele, na publicação.
Cobrado pelo suposto descumprimento da lei, Zema enviou à Folha, por meio sua equipe, um comentário seu na postagem em que alega que o ruído dos fogos teria sido adicionado depois, já na edição do vídeo.
Não se sabe, até o momento, se Zema foi autuado. O Globo procurou a prefeitura de Belo Horizonte, mas ainda não obteve resposta.