Zema vai depor à PF após ter dito que governo fez vista grossa durante atos antidemocráticos

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prestará depoimento à Polícia Federal (PF) na tarde desta quarta-feira (5) por falas referentes aos atos antidemocráticos ocorrido no dia 8 de janeiro, em Brasília. Uma semana após as manifestações que culminaram na depredação da sede dos Três Poderes, Zema disse, em entrevista à Rádio Gaúcha, que o Governo Federal teria feito vista grossa para os terroristas, com o objetivo de que "o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima". Por este motivo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o governador prestasse depoimento, que ocorre por videoconferência.

Na ocasião, Zema disse ainda que poderia supor que houve omissão por parte de integrantes do governo do petista. Diante disso, o governador terá que prestar esclarecimentos aos agentes federais sobre a acusação feita.

— Me parece que houve um erro da direita radical, que, lembrando, é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima — afirmou durante entrevista.

À época, a declaração gerou reação do governo Lula. Pelas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), afirmou que o governador lança mão de uma "teoria da conspiração". "Não contribui o governador de um estado importante como MG fazer insinuações sem base, tentando culpar a vítima, com teoria da conspiração que levou muitos golpistas a ventilar fake news sobre "infiltrados" e coisas desse tipo. Queremos diálogo sério pela reconstrução do Brasil", postou.

Também nesta semana, a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou STF as últimas denúncias contra pessoas envolvidas nos atos do dia 8. Nessa nova leva, 203 pessoas foram denunciadas por incitação.

O GLOBO procurou a assessoria de Romeu Zema, o espaço permanece aberto para futuras manifestações.Já a Polícia Federal não se manifestará sobre uma investigação em andamento.

