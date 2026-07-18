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Eleições 2026 Zema vê disputa em Minas Gerais restrita aos partidos de centro e de direita Em entrevista coletiva após o Encontro Nacional do Novo, o pré-candidato afirmou que a esquerda chega enfraquecida à sucessão estadual

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, afirmou neste sábado, 18, que apoiará a candidatura do atual governador, Mateus Simões (PSD), na disputa pelo governo mineiro em 2026 e avaliou que a eleição no Estado deverá ficar concentrada entre candidatos da direita e da centro-direita.

Em entrevista coletiva após o Encontro Nacional do Novo, Zema afirmou que a esquerda chega enfraquecida à sucessão estadual e disse que o PT lançará uma candidatura "só para constar". "Em Minas eu falo que a política está diferente do que normalmente ocorre no Brasil. A esquerda vai ter um candidato só para constar", afirmou.

Segundo Zema, os candidatos competitivos deverão estar no campo da direita e da centro-direita. Ele citou a possibilidade de uma composição entre PL e Republicanos e afirmou que o vice na chapa de Mateus Simões será indicado pelo Novo. "Eu estarei dando todo o apoio ao atual governador Mateus Simões e o vice será indicado pelo Partido Novo. Estamos ainda com essa definição a fazer", declarou.

O ex-governador também fez críticas ao PT e afirmou que o partido enfrenta dificuldades para encontrar um candidato competitivo ao governo de Minas. Ele disse que nomes como o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), teriam recusado disputar o Palácio Tiradentes antes da definição da pré-candidatura do ex-ministro Patrus Ananias.

"Lá em Minas o PT está enterrado. Não teve candidato em 2022. Agora encontraram um tal de Patrus que vai aceitar, acho que mais para atender o partido do que propriamente por vontade própria", afirmou, sobre o ex-prefeito de Belo Horizonte.

Zema concluiu dizendo que, na avaliação dele, a sucessão mineira deverá confirmar o predomínio de candidaturas de direita no Estado. "Vai ficar claríssimo que Minas Gerais tem um futuro promissor porque terá candidatos de direita e centro-direita como as melhores opções para o eleitor mineiro", disse.

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