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ELEIÇÕES 2026 Zema volta a defender voto impresso em algumas urnas Ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência sugere adoção do voto impresso em um percentual das urnas para permitir conferência posterior do resultado eleitoral

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, voltou a defender quinta-feira (6), durante sabatina da GloboNews, a adoção do voto impresso em algumas urnas eletrônicas para reduzir questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro.

"Se nós pudermos aprimorar, já que há alguns questionamentos por parte de algumas pessoas, por que não coloca o voto impresso em determinado porcentual de urnas para a posterior conferência? Tiraria a dúvida desses que têm questionado", disse.

Zema também defendeu a entrada de agentes dos Estados Unidos no Brasil para acompanhar as eleições no País.

"Quem não deve, não teme. (...) Você ganha até confiança na hora que você tem checagem externa, auditorias externas. Acho que ninguém está querendo questionar o nosso sistema de eleição aqui no Brasil", declarou o candidato.

Como mostrou o Estadão, o Brasil negou o visto de duas autoridades dos Estados Unidos que pretendiam vir ao País, após identificar tentativas do governo do presidente norte-americano Donald Trump de lançar desinformação sobre as eleições de outubro.

De acordo com informações publicadas pelo jornal The Washington Post na sexta-feira, o objetivo de Riley Barnes e Samuel Samson seria criar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral brasileiro.

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