A- A+

Rio Grande do Sul Zucco atrai apoio do Republicanos e caminha para formação de chapa ampla de direita Com o aval de Flávio Bolsonaro, deputado também articula aliança com o Novo, Podemos e PP

O Republicanos formalizou nesta segunda-feira (2) o apoio do deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), pré-candidato do campo bolsonarista ao Executivo do estado. O anúncio, formalizado durante um evento na Câmara Municipal de Porto Alegre, vinha sendo articulado pelo parlamentar desde o ano passado para a construção de uma aliança de direita no estado. A costura também deverá incluir o Progressistas, que deixou a base do governo do Rio Grande do Sul e tem um acordo em andamento com o PL.

— A formalização do apoio do Republicanos representa muito mais do que a soma de um partido. É a consolidação de um projeto coletivo, construído com diálogo, responsabilidade e visão de futuro. Estamos unindo forças para tirar o Rio Grande do Sul do marasmo econômico e administrativo e devolver esperança aos gaúchos — disse Zucco durante o evento.

O encontro foi registrado nas redes sociais pelo deputado federal Giovani Cherini (PL-RS) e foi comandado pelo deputado federal Carlos Gomes (Republicanos-RS), que preside o diretório estadual do partido. Na ocasião, o parlamentar do PL também afirmou que tem o apoio do Podemos e do Novo, que terá o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) como ocupante de uma das vagas ao Senado em disputa dentro da chapa de Zucco. A segunda indicação ficará com o deputado Sanderson (PL-RS).

Em paralelo, Zucco também manifesta interesse em contemplar o PP na aliança. No mês passado, o partido anunciou a saída do governo estadual e sinalizou que não apoiará o vice-governador, Gabriel Souza, escolhido como sucessor do governador Eduardo Leite (PSD). Até o momento, a sigla mantém a pré-candidatura do deputado federal Covatti Filho (PP-RS), que preside o diretório estadual, mas acena para a possibilidade de participar de uma composição junto a Zucco. Internamente, um dos nomes cotados para uma possível indicação a vice tem sido a deputada estadual Silvana Covatti, mãe de Covatti Filho.

A formalização da chapa e o lançamento da pré-candidatura ao governo estão previstos para o dia 28 de março, em um encontro no qual o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deverá estar presente. Desde o fim do Carnaval, o parlamentar tem articulado na costura das chapas majoritárias nos estados. Na semana passada, ele esteve presente no anúncio das candidaturas no Rio de Janeiro, que terá o secretário das Cidades, Douglas Ruas (PL), como postulante ao governo, e o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP) como vice.

Na reunião, também foram acertadas as indicações para o Senado do governador Cláudio Castro (PL) e do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União). Além do RJ, o senador atuou no desenho de uma chapa puro-sangue para o Senado em Santa Catarina, após atritos gerados pela indicação do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) para concorrer pelo estado.

Veja também