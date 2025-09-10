A- A+

EX-PRESIDENTE Zucco volta ao STF e diz que Congresso vai garantir Bolsonaro nas urnas no ano que vem Zucco, um dos poucos oposicionistas presentes às sessões, classificou o julgamento como 'teatro político' e acusou o STF de perseguir o líder da direita, em vídeo publicado a caminho da Corte

O deputado federal tenente Zucco (PL-RS) marcou presença nesta quarta-feira, no quarto dia de julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). A caminho da sessão, que aguarda apenas um voto para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, garantiu que, mesmo diante de uma decisão desfavorável, a direita se mobilizará no Congresso para reverter os efeitos e ter Bolsonaro "nas urnas" em 2026:

“Eles podem até condenar o Bolsonaro, mas nós, no Parlamento, vamos aprovar a anistia e vamos lutar para que Bolsonaro esteja nas urnas ano que vem. Um ótimo dia”, afirmou o deputado, em um storie publicado no Instagram.

Zucco tem sido um dos poucos parlamentares da oposição a acompanhar de perto as sessões que julgam Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, entre outros.





Na terça-feira, quando o placar registrou dois votos pela condenação — do relator Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino —, ele foi o único oposicionista presente. Do lado governista, estiveram na plenária o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e os deputados Rogério Corrêa (PT-MG), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Ivan Valente (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ).

A caminho do STF nesta quarta-feira, Zucco também classificou, no vídeo, o julgamento como um “teatro político”.

“Estamos chegando aqui no Supremo Tribunal Federal. Na nossa visão, é um verdadeiro teatro, cheio de nulidades, vícios processuais e falta de imparcialidade, um julgamento ou condenação política, não jurídica”, disse o deputado.

Veja também