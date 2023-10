A- A+

CULTURA 17ª edição do Festival de Circo do Brasil vai movimentar teatros do Recife O evento traz programação cultural com espetáculos nacionais e internacionais, além de oficinas gratuitas para estudantes e profissionais do circo

Com foco em fomentar novas ideias sobre o circo e os seus atravessamentos na contemporaneidade, no período de 07 a 12 de novembro, a Luni Produções realiza a 17ª edição do Festival de Circo do Brasil. Os espetáculos acontecem nos teatros de Santa Isabel, do Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho; além de programação aberta ao público no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), Sesc São Lourenço da Mata e no Alto do Capitão. Serão seis dias com programação para todas as idades, e cerca de 20 atrações com artistas de várias nacionalidades, como Brasil, França, Espanha, Argentina e Uruguai. O evento é ganhador do prêmio Iberescena (Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas) através da Funarte (Fundo Nacional das Artes), e conta com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Recife e conta com o apoio do Consulat Général de France à Recife.

Com o tema Over Contemporâneo, o festival deste ano aposta em apresentações que unem a técnica circense a outras linguagens artísticas, como o teatro, dança, poesia, música, artes visuais e humor.

“Mais do que nunca, por meio das técnicas e manifestos de cada companhia ou artista, versaremos sobre temas atuais, indispensáveis aos novos diálogos e debates contemporâneos. Assuntos sensíveis ao nosso cotidiano, que levarão o público a encontrar além da surpresa e do riso, reflexões necessárias para os novos encaminhamentos da sociedade”, explica a curadora, Danielle Hoover, da Luni Produções, que está à frente do Festival desde a sua primeira edição.

Desde 2004, a produtora e sua equipe atuam na rede de difusão e fomento do circo no País, promovendo anualmente espetáculos, oficinas, workshops, lançamentos de publicações, filmes e exposições na temática circense.

“Nosso foco é a formação de plateia, dinamização da cadeia produtiva do circo, e viabilização do intercâmbio entre artistas, estudantes, técnicos, produtores e o grande público”, destaca Danielle.

O início do festival será no dia 07 no Teatro Apolo, às 19h, com o espetáculo Circo Los Pies, da La Luna Cia de Teatro (SP). Na apresentação cômico-circense, a palhaça Asmeline dá vida e apresenta ao público seus dois pés sem conserto: Pezão e Pezinho. Através da atmosfera circense e do realismo fantástico, o espetáculo aborda, de forma lúdica e aprofundada, as temáticas da acessibilidade, inclusão e capacitismo.



A grande abertura festiva, no entanto, será realizada no dia 08, às 19h30, no Teatro do Parque. Uma verdadeira ode à arte, onde a música e circo se divertem juntos, para surpreender a plateia. Quem conduz o espetáculo é a Orquestra de Malabares da Espanha, que se apresentará com uma big band de 27 músicos locais sob a regência do maestro Spok. É a primeira vez do grupo espanhol no Brasil.

Já o Teatro de Santa Isabel recebe os espetáculos “Intimidade Cômica – Um Ator de Amor Profundo” (09 e 10), da paulista Cia LaClass Excêntricos, que traz inúmeras técnicas circenses, em um universo onírico e surrealista com boas doses de humor, e “Um Domingo” (11 e 12), dos argentinos do Proyecto Migra, que aposta no jogo cênico performático e sociológico misturando ópera e música urbana com objetos com vida, corpos acrobáticos e contorcidos, projetando potentes emoções.

Entre os vários espetáculos que serão aportados nos teatros Apolo e Hermilo Borba Filho, o festival apresentará o francês “Trait(s)”, inspirado nas obras dos pintores Joan Miró e Vassili Kandinsky, exibe um artista de circo na roda cyr. Ao ritmo do surgimento das formas e cores, sob a ação do aparelho, o movimento circense é escrito e desenhado.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do festival, no endereço o www.festivaldecircodobrasil.com.br. Os espetáculos estão com ingressos a preços acessíveis, a partir de R$10, com vendas pela plataforma Sympla - que também contempla toda a programação.

Exposição- Nos espaços ocupados pelo festival, durante todo o período, acontecerá o Cine Circo. A mostra vai funcionar através de fotos e QR codes para exibição de filmes produzidos pelo Festival de Circo Contemporâneo (Fecico) e pelas artistas Natasha Jascalevich e Marina Bombachini. Também haverá o lançamento do filme “Extraordinárias”, documentário resultado da última edição do festival, que aborda a rotina das mulheres circenses. A estreia desse acontecerá no dia 12, quando o Festival vai levar para área externa do Museu do Estado uma programação totalmente gratuita, que contará ainda com espetáculos, números aéreos, feirinha de economia criativa e praça de alimentação.

Oficinas- Paralelamente à programação cultural, acontecem oficinas, workshops e palestras-performances voltados para profissionais e estudantes do circo. A grade formativa acontecerá de 07 a 10 de novembro, no Teatro Hermilo Borba Filho. A acrobata pernambucana Mainá Souza, fará o workshop “Equilíbrios em tecido acrobático”. Ela irá trabalhar as bases de alguns equilíbrios no tecido e possíveis passagens dinâmicas do aparelho.

De 7 a 9, ocorrerá também a oficina “Formação Integral de Circo Contemporâneo (FICiCo)”, do argentino Proyecto Migra – especialista no novo circo como eixo principal de criação, formação, produção e difusão das artes cênicas. O treinamento, que sugere uma formação integral para artistas de circo, vai cruzar a técnica circense com as ferramentas do teatro, da dança e da dramaturgia.

No dia 10, acontece o workshop “Cartografias Criativas”, com a multiartista uruguaia e diretora da Plataforma Clo, Noel Rosas. Trata-se de um curso de pesquisa sobre metodologias de criação cênica voltado para profissionais e artistas emergentes nas áreas do circo, dança, performance e hibridismo na cena. Além disso, terá a aula-performance “Por um Fio”, da paraibana Trupe Arlequin, com o artista Diocélio Barbosa, onde ele narra sobre a criação dramatúrgica do seu solo circense homônimo da aula.

SERVIÇO

17º Festival de Circo do Brasil

07 a 12 de novembro de 2023

Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife)

Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife)

Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife)

Teatro Hermilo (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife, Recife)

Área externa do Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960, Graças)

Sesc LER São Lourenço da Mata (Av. das Pêras, 56, Tiúma, São Lourenço da Mata)

