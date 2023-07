19º Festival de teatro para crianças acontece em várias salas de Pernambuco

A- A+

O 19° Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco segue até 30 de julho, em diversos teatros do Recife e do interior do estado. Neste final de semana haverá uma adaptação do clássico Pinóquio e três textos autorais: “Seu Sol Dona Lua – Uma história de amor”, “Um Menino num rio chamado Tempo” e “Malassombro – Contos do Além Sertão”, do grupo Teatro de Retalhos, de Arcoverde, que adaptou para os palcos algumas histórias de arrepiar.

Serviço:



- PINÓQUIO (Roberto Costa Produções - Paulista / PE)

Teatro de Santa Isabel (Praça da República, 233 – Sto. Antônio/Recife)

Dias: sábado (15) e domingo (16)

Hora: 16h30

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE

Foto divulgação

- MALASSOMBROS - CONTOS DO ALÉM SERTÃO (Teatro de Retalhos - Arcoverde / PE)

Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 – Boa Vista / Recife – PE)

Dias: sábado* (15) e domingo (16)*sessões com acessibilidade para surdos (Libras)

Hora: 16h30

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: a partir de oito anos.

- SEU SOL, DONA LUA - UMA HISTÓRIA DE AMOR - Circus Produções - Recife / PE)

Teatro Barreto Júnior (Rua Jeremias Bastos - Pina, Recife – PE)

Dias: sábado (15) e domingo (16)

Hora: 16h30

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE

Foto: divulgação

- UM MENINO NUM RIO CHAMADO TEMPO (Núcleo de Pesquisa em Teatro para Infância - NUPETI - Recife / PE)

Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu – Boa Viagem, Recife - PE)

Dias: sábado (15) e domingo* (16), *sessão com acessibilidade para surdos (Libras)

Hora: 16h30

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia)

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE





