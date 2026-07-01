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FESTIVAL 22º Festival de Teatro para Crianças movimenta férias no Recife Evento reúne 15 espetáculos, atividades gratuitas e atrações de Pernambuco, Paraíba e Portugal entre os dias 4 e 26 de julho

O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) será realizado de 4 a 26 de julho, levando aos palcos do Recife uma programação voltada ao público infantil durante o período de férias escolares. Com o tema "Aplausos para a imaginação", o evento reúne 15 espetáculos apresentados por grupos de Pernambuco, Paraíba e Portugal, além de atividades formativas gratuitas e apresentações em espaços públicos.

Para falar sobre o Festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o curador e produtor do Festival, Ruy Aguiar, que fala sobre a adaptação dos horários dos espetáculos adaptados para a Copa do Mundo.



Para ninguém perder os jogos do Brasil, alguns espetáculos foram antecipados para as 11 horas da manhã. Dá tempo de assistir à peça com a família toda e depois descansar para fazer aquele pré-jogo”, afirma Ruy Aguiar.

Ruy Aguir concentra suas atividas na coordenação de produção e direção do Festival de Teatro para Crianças - Foto: Emerson Costa

As sessões acontecerão às 11h, 16h e 16h30, em horários planejados para não coincidir com os jogos do Brasil na Copa do Mundo. A abertura será no Teatro de Santa Isabel, com o espetáculo Vamos para Bremen, da companhia portuguesa TeatroPlage, de Lisboa.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com mais de 20 anos de realização, o festival é um dos mais tradicionais do país dedicados às infâncias. Nesta edição, também homenageia os 40 anos do Mão Molenga Teatro de Bonecos, referência na arte de animação do Nordeste.

SERVIÇO:

22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

04 a 26 de julho de 2026 (sábados e domingos)

Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque e Teatro Barreto Júnior

Sessões às 11h, 16h ou 16h30

Ingressos: De R$ 30,00 a R$ 120,00 (Ingresso Social: R$ 40,00 a R$ 50,00)

Todas as sessões têm acessibilidade em Libras

Vendas antecipadas no Sympla

Informações: www.teatroparacrianca.com.br

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