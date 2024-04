A- A+

CORRIDA 2ª Corrida dos Morros de Recife divulga percursos pelas ruas do Ibura Os apaixonados por corrida no Recife terão a oportunidade de desbravar desafios emocionantes e contemplar paisagens deslumbrantes durante a 2ª edição da Corrida dos Morros, que será realizada no Ibura, Zona Sul do Recife, no próximo sábado (20)

Com percursos de 2 km, 4 km e 8 km, a corrida oferece uma oportunidade única para os participantes testarem sua resistência e superarem limites. A largada será na Av. Pernambuco, em frente à Praça da Primeira Infância, na COHAB. Os corredores enfrentarão logo de início a desafiadora Ladeira da COHAB, que testará a resistência dos participantes.

Para quem optar pelo percurso de 2 km, a corrida seguirá por ruas e travessas próximas, proporcionando uma experiência intensa em um tempo reduzido. Já o percurso de 4 km incluirá ruas como R. Sd. Sebastião Felicio, R. Sd Virgilio Lucio, R. Luis Malheiros e mais, antes do retorno ao ponto de partida.

Os participantes do percurso de 8 km terão uma jornada mais longa, passando por trechos desafiadores como a R. Dr. Benigno Jordão de Vasconcelos e uma volta adicional pela R. Cap João de Albuquerque, antes de finalizarem a corrida.

Segundo o secretário-executivo de Esporte do Recife, Gabriel Perrusi, a Corrida dos Morros não só oferecerá desafios físicos, mas também proporcionará uma oportunidade única para os participantes explorarem as belezas naturais e culturais da região. Ao passarem por pontos emblemáticos como a Praça da Primeira Infância e as ruas históricas do Ibura, os corredores terão uma experiência enriquecedora. "A expectativa é de que o evento reúna cerca de dois mil corredores de todas as idades, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a integração comunitária e o incentivo a hábitos de vida saudáveis", destacou Perrusi.

As vendas já estão abertas, com valores a partir de R$ 124 a inscrição social, com doação de 1 kg de alimento, e podem ser feitas através do site oficial do evento. Idosos e PCD (pessoas com deficiência) podem realizar a sua compra com o benefício de 50% de desconto da inscrição inteira, garantido por lei.

Confira os percursos



2 km

Av. Pernambuco - Praça da Primeira Infância (Av. Pernambuco, s/n - COHAB, Recife – PE)

Ladeira da COHAB

Av. Dois Rios

Travessa Dois Rios

R. Raul Soares

R. Ten. João Mauricio Campos

Av. Pernambuco

Av. Mato Grosso

Av. Pernambuco - Praça da Primeira Infância (Av. Pernambuco, s/n - COHAB, Recife – PE)

4 km

Av. Pernambuco - Praça da Primeira Infância (Av. Pernambuco, s/n - COHAB, Recife – PE)

Ladeira da COHAB

Av. Dois Rios

Travessa Dois Rios

R. Raul Soares

R. Ten. João Mauricio Campos

Av. Pernambuco

Av. Mato Grosso

R. Sd. Sebastião Felicio

R. Sd Virgilio Lucio

R. Luis Malheiros

R. Cap João de Albuquerque

R. SD 9368 (ao lado da Quadra Poliesportiva da UR 4)

R. Luis Malheiros

R. Sd Virgilio Lucio

R. Sd. Sebastião Felicio

Av. Mato Grosso

Av. Pernambuco - Praça da Primeira Infância (Av. Pernambuco, s/n - COHAB, Recife – PE)



8 km

Av. Pernambuco - Praça da Primeira Infância (Av. Pernambuco, s/n - COHAB, Recife – PE)

Ladeira da COHAB

Av. Dois Rios

Travessa Dois Rios

R. Raul Soares

R. Ten. João Mauricio Campos

Av. Pernambuco

Av. Mato Grosso

R. Sd. Sebastião Felicio

R. Sd Virgilio Lucio

R. Luis Malheiros

R. Cap João de Albuquerque

R. Dr. Benigno Jordão de Vasconcelos

R. Cap João de Albuquerque

R. SD 9368 (ao lado da Quadra Poliesportiva da UR 4)

R. Luis Malheiros

R. Sd Virgilio Lucio

R. Sd. Sebastião Felicio

Av. Mato Grosso

Av. Pernambuco - Praça da Primeira Infância (Av. Pernambuco, s/n - COHAB, Recife – PE)

