3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo reuniu cerca de duas mil pessoas na

A- A+

Cerca de duas mil pessoas se reuniram na Av. Boa Viagem para a 3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo, na tarde deste sábado (06) organizada pelo MobilizaTeaPE. Com o lema "O melhor presente é ser presente", o evento buscou sensibilizar a sociedade para a inclusão social das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em meio às atividades do mês de abril, conhecido como Abril Azul, dedicado à conscientização sobre o autismo.

A coordenadora geral do MobilizaTeaPE, Polly Fittipaldi, ressaltou a importância da união de todos em prol da conscientização sobre o TEA. Para ela, a caminhada não foi apenas um evento, mas um símbolo de solidariedade e compromisso com uma causa vital. "A 3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo é como um abraço coletivo, um lembrete de que devemos estar presentes para as pessoas neurodivergentes não apenas hoje, mas todos os dias. É sobre dar voz, visibilidade e amor, construindo juntos um mundo mais inclusivo e acolhedor", ressalta Polly Fittipaldi.

Ericka Cavalcanti, 41 anos, foi diagnosticada com TEA aos 30 anos e destaca que, entre suas buscas por eventos inclusivos para adultos no espectro do autismo, a 3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo foi o único evento que reconheceu e incluiu todas as faixas etárias. "Como alguém que recebeu o diagnóstico de TEA tardiamente aos 30 anos, posso dizer que a falta de visibilidade e compreensão para os adultos no espectro é uma realidade desafiadora. Muitas vezes, me senti invisível e desamparada diante das dificuldades que enfrentei ao longo da vida. É crucial que a sociedade reconheça que o autismo não é uma condição exclusiva da infância, mas sim uma parte integral da identidade de muitos adultos. Precisamos de mais apoio, compreensão e oportunidades para florescermos e contribuirmos plenamente para a comunidade. A inclusão deve abranger todas as idades, e é fundamental que nossa voz seja ouvida e nossas necessidades sejam atendidas”, pontuou.

Para Rodrigo Nery, psicólogo e diretor do Grupo Ampliar, este é um evento que vai muito além de uma simples mobilização: é um momento de união, solidariedade e conscientização. "É imprescindível destacar o papel crucial dos profissionais de saúde, terapeutas e cuidadores no tratamento e na jornada das pessoas neurodivergentes. Sua dedicação e apoio são fundamentais para garantir que cada indivíduo no espectro do autismo receba o suporte necessário para desenvolver suas habilidades e alcançar seu potencial máximo", disse Rodrigo Nery. "Além disso, a visibilidade do autismo em todas as idades é essencial. Precisamos entender que as crianças neurodivergentes de hoje serão os adultos autônomos de amanhã. Ao proporcionar-lhes recursos, apoio e oportunidades desde cedo, estamos investindo em um futuro onde essas pessoas possam viver com independência e dignidade. Portanto, é fundamental que eventos como a caminhada do autismo promovam a conscientização e a inclusão em todas as fases da vida, garantindo que ninguém seja deixado para trás", completou o especialista em Terapia Cognitiva Comportamental.

Veja também

ARTESANATO Expo Tracunhaém celebra cultura e tradição nordestina durante todo mês de abril