EXPOSIÇÃO 45ª ExpoCarpina começou nesta quarta-feira (17/04) com expectativa de R$ 40 milhões em negócios O evento, que vai até o próximo domingo (21), é uma das maiores exposições de animais do interior, com centenas de bovinos, equinos, carpinos e ovinos

A 45ª ExpoCarpina se iniciou nesta quarta-feira (17/04) e segue até o próximo domingo (21/04), no Parque Senador Paulo Guerra, em Carpina, Zona da Mata de Pernambuco. A tradicional exposição tem a expectativa de movimentar cerca de R$ 40 milhões em negócios durante os cinco dias. A criançada também poderá curtir um completo parque de diversões, que funciona das 8h até às 23h.

O evento conta com 300 bovinos, 200 equinos, 100 caprinos e ovinos, além de animais de pequeno porte. Haverá uma programação completa de palestras de rodas de negócios, prova de marcha, prova de tambor, julgamento de bovinos, ovinos e caprinos e máquinas agrícolas.

Além disso, serão mais de 60 estandes de empresas, organizações e instituições. Entre elas, estará o da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), com palestras.

SHOWS E PARQUE DE DIVERSÃO

A 45ª Expocarpina também terá atrações musicais. Na quinta-feira, a apresentação será de Gleydson Gavião. Na sexta, será a vez de Fabiana Souto. E no sábado a festa será comandada por Juarez Júnior.

A Expocarpina tem o apoio do Governo de Pernambuco, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

18/04 - Show de Gleydson Gavião - 20h

19/04 - Show de Fabiana Souto - 20h

20/04 - Show de Juarez Jr. - 20h

Serviço

45ª ExpoCarpina

Local: Parque Senador Paulo Guerra (Carpina)

Horário: 8h às 23h

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 99949-2546 (Alberto Guerra) ou (81) 99485-5423 (Guilherme Costa)

Confira abaixo a programação completa:

18/04/2024– Quinta-feira

* 8h – Gastronomia, parque de diversão, admissão dos animais para julgamento

* 15h – Palestra no auditório do estande da Alepe

* 19h – Palestra no auditório do estande da Alepe

* 20h – Show

19/04/2024– Sexta-feira

* 8h – Julgamento dos Bovinos

* 10h – Shopping dos Equinos

* 14h – Julgamento dos Bovinos

* 15h – Palestra no auditório do stande da Alepe

* 18h – 7ª Etapa do Campeonato de Três Tambores

* 19h – Palestra no auditório do estande da ALEPE

* 20h - Show

20/04/2024– Sábado

* 8h – Julgamento dos bovinos, 7ª Etapa do Campeonato de Três Tambores

* 10h – Poerão

* 14h – Julgamento dos Bovinos

* 20h – Show

21/04/2024– Domingo

* 9h – Recreação infantil

* 16h – Encerramento Oficial da 45ª ExpoCarpina

* 17h – Desfile do Encerramento Oficial da 45ª ExpoCarpina



