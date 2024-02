4° Festival de Teatro Rosa dos Ventres celebra produções artísticas de mulheres

A- A+

Com a missão de reafirmar que lugar de mulher é onde ela quiser, a 4ª edição do Festival de Teatro Rosa dos Ventres tem como tema central “Mulher, Corpo, Território: Julieta presente!”, em homenagem a Julieta Inês Hernández Martinez, conhecida como “Palhaça Jujuba”, que viajava pelo Brasil em uma bicicleta quando foi brutalmente assassinada no estado do Amazonas. Em combate a todas as formas de violência e reforçando a luta pela equidade de gênero, o Festival de Teatro Rosa dos Ventres é um marco no calendário pernambucano e nesta edição acontece entre os próximos dias 1° e 22 de março, abrindo as celebrações políticas que dão visibilidade ao Dia Internacional da Mulher, com programação descentralizada de performances artísticas, sessões audiovisual, espetáculos teatrais, debates e oficinas em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e interior do Estado. Os ingressos para os espetáculos em teatros têm valor único de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) – pessoas trans têm acesso livre.

O festival tem idealização da atriz, diretora de teatro e psicóloga Hilda Torres, com realização do Grupo Cria do Palco, o qual é fundadora e tem o músico e produtor cultural Márcio Santos como sócio e cofundador, contando ainda com a parceria de Áurea Luna, Anny Rafaella Ferli e Tiago Melo. Rosa dos Ventres tem o propósito de alertar e de acolher as mulheres diversas (trans, cis, plurais, de todas as formas e idades), jogando luz no protagonismo das artistas e reconhecendo a arte como um importante instrumento de disseminação de mensagens, conhecimento, educação, libertação e fortalecimento do ser mulher em sociedade.

Em 2023, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a quarta edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, que mostrou que quase 30% das brasileiras sofreram algum tipo de violência ou agressão durante o ano de 2022. Para além de violências cotidianas, as mulheres também são atingidas pela violência letal: na última década, entre 2011 e 2021, mais de 49 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Somente em 2021, de acordo com os registros oficiais do Ministério da Saúde, 3.858 mulheres foram mortas no País.



Foto: Bárbara Conceição

SERVIÇO – 4° FESTIVAL DE TEATRO ROSA DOS VENTRES:

Datas: 1° a 22 de março de 2024

Mais informações: Instagram @festivalrosadosventres

Ingressos para espetáculos em teatros: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada) – pessoas trans têm acesso livre.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Performances de abertura “A cada 2h uma mulher reage - Julieta presente!”:

Data: 01/03/2024 (sexta-feira)

Local: cidades da RMR e interior de Pernambuco

Horários: 11h às 19h

11h - Cadê minhas irmãs? - Gabi Benedita (Arcoverde, Sertão)

13h - Mulheres da Terra - Normandia/MST (Caruaru)

15h - JuvenDance (Vicência)

16h (Praça do Diario/Recife) - Mãe Cabelo, Filha Cabelo - Agri Melo e Helô Melo; Renascer da Dança - Nina Souza e Companhia; Eje Ara Okan - Artia Lauandah; Abandonadas - Aline Sou; Marcas - Chell Morim; Violetas da Aurora; Marcas - Chell Morim; Desfile "Corpus Diversus, mulheres gordas - Não será sobre uma grife de roupas!"; lançamento do Manifesto escrito por Cida Pedrosa e Clareana Arôxa; lançamento do vídeo do festival e homenagens; reverência às mulheres imigrantes; reverência às profissionais do sexo; e palhaçaria feminista em homenagem a Julieta.

18h - Homenagem a Julieta Hernández e às imigrantes.

1º Espetáculo e Homenageadas

Benção da Benzedeira com Gilvania Sabino | Cerimônia das Homenageadas | Espetáculo musical "Ser Tão Cygana" com Renna Costa, DJ Synesthezk + Marilhona

Data: 02/03/2024 (sábado)

Horário: 18h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

2º Espetáculo e Debate

"Maré" - Belo Jardim/PE

Data: 03/03/2024 (domingo)

Horário: 16h30

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

3º Espetáculo e Debate

"Itaeotá" - RMR

Data: 06/03/2024 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

4º Espetáculo e Debate

Estreia de "Agbará Obirin" – RMR

Data: 07/03/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

5º Espetáculo e Debate

Raízes e Asas: Contos e Versos sobre Elas

Data: 07/03/2024 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

6º Espetáculo e Debate

"Agbará Obirin" - RMR

Data: 08/03/2024 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

7º Espetáculo e Debate

"Soledad - a terra é fogo sob nossos pés"- RMR

Data: 08/03/2024 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

1ª Intervenção Artística + Roda de Conversa

“FrevandoGUERRA” Performance com Inaê Silva – RMR

Data: 09/03/2024 (sábado)

Horário: 9h

Local: Espaço Alternativo em Jardim São Paulo

Acesso gratuito

Exposição de Filmes

Longa-metragem "O bem virá" (Uílma Queiroz)

Curta-metragem "Uma Força Extraordinária" (Amadine Goisbault)

Curta-metragem "Maria" (Carol Correia)

Data: 09/03/2024 (sábado)

Horário: 16h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

8º Espetáculo e Debate

"Rasura" – RMR

Data: 09/03/2024 (sábado)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Quilombo do Catucá

Acesso gratuito

Exposição de Filmes

“Toda vez que banho no rio, viro minha biza” - In Memorian (Meujaela)

“Eje Ara Okan” (Artia)

“O Agora não confabula com a espera” (Iara Izidoro)

“Waacking Session” (Paula Dri)

“A praieira” (Performers)

“Homenagem à Meujaela”

“OMI - A filha amada das águas” (Vanessa França)

Data: 10/03/2024 (domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

9º Espetáculo e Debate

“Mesa de Glosinha” - RMR

Data: 10/03/2024 (domingo)

Horário: 10h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Exposição de filmes

“Paternidade além das grades” + Debate com Marli Maravilha

Data: 11/03/2024 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Nova Descoberta

Acesso gratuito

2ª Intervenção Artística + Roda de Conversa

"Omo Iya" com Natasha diSantiago - RMR | Produção Camila Martins

Data: 11/03/2024 (segunda-feira)

Local: GRIS - Espaço Solidário

Horário: 19h

Acesso gratuito

10º Espetáculo e Debate "O Mensageiro" - RMR

Data: 13/03/2024 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

11º Espetáculo e Debate

"Entre" RMR

Data: 14/03/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

1ª Oficina

Oficina de Palhaçaria com Anny Rafaella Ferli

Data: 15/03/2024 (sexta-feira)

Horário: 10h às 13h

Local: Cooperativa Ecovida Palha de Arroz

Acesso gratuito

3ª Intervenção Artística + Roda de Conversas

A flor da pele com Juliana Rodrigues – RMR

Data: 15/03/2024 (sexta-feira)

Horário: 15h

Local: Associação dos Moradores de Três Carneiros Alto, no Ibura

Acesso gratuito

12º Espetáculo e Debate

"Vozes em Chamas" – RMR

Data: 15/03/2024 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

4ª Intervenção Artística + Roda de Conversas

Experimento Brufa com Bruna Florie – Triunfo

Data: 16/03/2024 (sábado)

Horário: 10h

Local: Sede do Conselho de Moradores do Morro da Conceição

Acesso gratuito

13º Espetáculo e Debate

"Estelita" - Petrolina

Data: 16/03/2024 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

14º Espetáculo e Debate

"Peripécias" - RMR

Data: 16/03/2024 (sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

15º Espetáculo e Debate

"Desalinho - ensaio sobre mim" - RMR

Data: 17/03/2024 (domingo)

Horário: 18h

Local: Teatro Apolo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

16º Espetáculo e Debate

"Do céu ao meu quintal" com Nanda - RMR

Data: 18/03/2024 (segunda-feira)

Horário: 15h

Local: Escola Intermediária Senhor Olímpio Torres | Aldeia Vila de Cimbres, Pesqueira-PE

Acesso gratuito

2ª Oficina

Oficina de Sexualidade para Idosas

Data: 20/03/2024 (quarta-feira)

Horário: 15h às 17h

Local: Sesc Santa Rita

Acesso gratuito

17º Espetáculo e Debate

"Quando você chamar meu nome" - RMR

Data: 20/03/2024 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

3ª Oficina

Teatro na Roda com Hilda Torres

Data: 21/03/24 (quinta-feira)

Horário: 14h às 15h

Local: Teatro Fernando Santa Cruz

Acesso gratuito

18º Espetáculo e Debate

"Lumiar" de Marina Mahmood (RMR)

Data: 22/03/2024 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: a definir (espaço aberto)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Celebração 4° Festival de Teatro Rosa dos Ventres

Data: 22/03/2024 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: a definir

Atrações: a definir

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)



Veja também

EVENTO Seletiva de modelos para o Solidariedade Transforma supera expectativas e tem mais de 700 inscritos