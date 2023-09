50% das crianças brasileiras serão míopes em 2050, afirma OMS

A- A+

O expressivo aumento nos índices de miopia nas crianças ao redor do mundo e a relação da doença com a deficiência no aprendizado é motivo de alerta. No Brasil, os dados não são muito precisos, mas estima-se que a deficiência visual esteja presente em 30% da população e a Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, em 2050, 50% das crianças brasileiras serão míopes. Para falar sobre o assunto, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (18), com a oftalmologista Ana Catarina Delgado, que apontou como principal origem deste problema, o uso precoce de telas de celulares por crianças muito pequenas.



Sendo a miopia a dificuldade de enxergar de longe, uma pessoa míope precisa de óculos para ler a lição que a professora coloca no quadro, para ver a bola num jogo de futebol, para ler o nome do ônibus na parada ou mesmo uma legenda na tv. Isto afeta todas as pessoas, independentemente de idade. Mas o fato é que a miopia aparece na infância e segue aumentando até a estrutura física da criança parar de crescer, por volta dos 18 a 20 anos. O que significa dizer, do ponto de vista oftalmológico, que o olho míope tem uma estrutura mais alongada que o normal, e a imagem do objeto é focada antes da retina.



Portanto, quanto mais o olhinho crescer, mais míope a criança ficará. Outra coisa importante para se comentar é que quanto mais jovem a miopia for detectada, mais tempo terá para o olho crescer e maior será o grau", orienta Ana Catarina Delgado.

Ana Catarina Delgado



Para a médica, os números são preocupantes e chamam atenção para outro problema relacionado que é a distração e a dificuldade de aprendizado das crianças nas salas de aula, pelo simples fato de elas não enxergarem direito o quadro escolar, e por isso acabam se distraindo e perdendo o foco nas atividades.



Essa confusão faz com que essas crianças tenham diagnósticos confusos e precipitados de distúrbios de déficit de atenção e hiperatividade como o TDAH. E na verdade, em muitos casos, essas crianças apresentam um certo grau de miopia que pode estar provocando essa desatenção", revela Ana Delgado.



