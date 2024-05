A- A+

HISTÓRIA 60 anos do Movimento de Cultura Popular do Recife é tema de exposição na Fundaj A "Mostra Mutirão" será aberta ao público a partir dessa quarta(15), na Galeria Vicente do Rego Monteiro, no Derby

Há 60 anos os subúrbios recifenses ferviam com projetos de educação e cultura. Há 60 anos o golpe civil-militar acabou com o Movimento de Cultura Popular (MCP), que dava acesso a essas ações de educação e de cultura a fim de transformar a paisagem social do Recife. Iniciativa que contou com o apoio de intelectuais, educadores, artistas, estudantes e da sociedade civil, o MCP é tema da exposição Mutirão, promovida e produzida pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio da Unidade de Artes Visuais, de sua Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca).

Com curadoria de Moacir dos Anjos, coordenador-geral do Museu do Homem do Nordeste (Muhne), a mostra vai ocupar a Galeria Vicente do Rego Monteiro, campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby, com inauguração na quarta-feira (15/05), com visitação a partir da quinta-feira (16). “No Recife, em 1960, um grupo heterogêneo de pessoas se juntou com um objetivo comum e principal: combater o analfabetismo que afligia a maioria das crianças e adultos pobres na cidade. Condição que estreitava os futuros possíveis dos mais novos e mantinha os mais velhos presos a empregos mal remunerados, além de impedidos de participar de eleições – à época, somente pessoas alfabetizadas possuíam direito a voto. Uma situação que reproduzia e ampliava desigualdades entre habitantes de um mesmo território”, assinala o curador.

Mutirão reúne mais de 200 itens pertencentes a diversas coleções públicas e privadas, incluindo fotografias, folders, cartazes, documentos, filme, objetos, jornais, livros e obras de artistas de algum modo associados ao Movimento de Cultura Popular, tais como Abelardo da Hora, Francisco Brennand, Guita Charifker, Maria Carmen e Wilton de Souza. “A exposição Mutirão apresenta uma história possível do MCP apoiada em fotografias, documentos e trabalhos de artistas que dele faziam parte. Oferece testemunho da construção de um futuro partilhado que, por breve momento, parecia ter chegado. E que, justamente por sugerir que outros arranjos sociais de vida eram possíveis, foi forçado a recuar”, diz o texto curatorial.

Essa história, observa Moacir dos Anjos, atualiza, “no tempo de agora, desejos de escrever a própria vida que foram frustrados. História que não se pode repetir, mas que inspira a invenção do que é hoje necessário”. A partir de quinta-feira (16/05), a visitação à exposição Mutirão pode ser feita das terças aos domingos e feriados, das 13h às 17h. A programação pública associada à mostra (debates, exibição de filmes) será anunciada em breve. Ao final, será publicado um catálogo.

A presidenta da Fundaj, a professora doutora Márcia Angela Aguiar, destaca a importância histórica do Movimento e o repasse do que ele representou para as futuras gerações. “O Movimento de Cultura Popular está inscrito na história do Brasil e é fundamental que as novas gerações conheçam de perto este marco”, ressaltou.

Já a responsável pelo Núcleo de Artes Visuais da Fundaj, Ana Carmen, comemorou a pesquisa sociopolítica e artística que resultou na exposição. “Mutirão nos apresenta o envolvimento de uma coletividade em prol de uma grande parcela de nossa população que se encontrava à margem da educação e da cultura artística”, celebrou.



MCP

O Movimento de Cultura Popular, uma sociedade civil autônoma com propósitos culturais e pedagógicos, foi produto de amplo e plural debate promovido pelo então prefeito do Recife, Miguel Arraes, com intelectuais de esquerda, liberais e a igreja católica progressista sobre formas de enfrentar a miséria e o analfabetismo. Inspirado no movimento francês Peuple et Culture, o Movimento tinha o apoio de intelectuais, educadores, artistas, estudantes, representantes da igreja católica e do Partido Comunista Brasileiro.

Na sua formação, o MCP atuava nos subúrbios do Recife. Além de um programa de alfabetização de adultos, o Movimento se estendeu a outros campos, com ações como criação de galeria de arte e treinamento artistas e artesãos, formação de grupo experimental de teatro (colocando em palco questões que antes não eram encenadas), construção de praças, centros de cultura, semanas estudantis, festas dedicadas ao folclore, seminários e congressos sobre temas ligados à cultura.

A metodologia utilizada pelo MCP para alfabetizar adultos deu origem a material didático próprio, baseado na realidade dos alunos, o “Livro de Leitura para Adultos”. Posteriormente, o educador Paulo Freire revolucionou esse método, abolindo as cartilhas e incorporando a cada grupo de alfabetização os elementos específicos de sua realidade. Assim como novas linguagens de teatro e de cinema, a "Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire teve origem no Movimento. Com a eleição de Arraes ao Governo de Pernambuco, em 1962, a ideia era expandir o Movimento de Cultura Popular para o interior do Estado, ação que foi interrompida com o Golpe Civil-Militar de 1964.



Serviço:

Exposição Mutirão

movimento de cultura popular [1960-1964]

Galeria Vicente do Rego Monteiro

Campus Ulysses Pernambucano

Rua Henrique Dias, 609,

Derby Recife-PE



Abertura: 15 de maio, 18h às 22h

Visitação: 16 de maio a 3 novembro de 2024

Terça a domingo e feriados, das 13h às 17h

