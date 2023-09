6ª edição da Feira NaFoz reúne programação gratuita na Fundação Gilberto Freyre

A- A+

A Fundação Gilberto Freyre promove, nestes sábado (16) e domingo (17), a 6ª edição da Feira Na Foz, que vai reunir mais de 30 expositores nos jardins da Fundação, em Apipucos, Zona Norte do Recife. Nos dois dias, o evento acontece de 10h às 19h, com entrada gratuita.

O público poderá conhecer a produção de artistas e empreendedores locais nas áreas de artesanato, design, decoração, moda, arte popular, literatura e agroecologia. Haverá ainda expositores na área de alimentação, com diversas opções de comidas e bebidas para consumo no local ou para levar para casa.



A chef Carol Medeiros participa comandando o projeto Comida de Quintal, e nos dois dias será possível visitar a Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre, onde moraram por mais de 40 anos o sociólogo pernambucano e sua família. As visitas guiadas iniciam às 10h30 e vão até às 17h.

No domingo, crianças entre 6 e 12 anos poderão se divertir modelando e pintando argila na oficina infantil gratuita “Brincando com o barro”, oferecida pelo Ateliê Micaella Alcântara, com turmas pela manhã e tarde. O visitante contará ainda com estacionamento gratuito na Fundação Joaquim Nabuco, ao lado da FGF, e no Marista.

SERVIÇO

Feira NaFoz

16 e 17/09

10h às 19h

Gratuito

Visita guiada à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre

16 e 17/09

10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h, 16h30 e 17h

Ingressos: R$15 (meia-entrada: R$7,50)

Oficina Infantil “Brincando com o barro” (6 a 12 anos)

17/09

11h às 12h e 15h às 16h

Gratuito

