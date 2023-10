A- A+

COLECIONADORES 6º Encontro de Multi Colecionadores acontece no Camará Shopping nesta sexta(27) A programação tem como foco expor cédulas e moedas antigas

A paritir desta sexta-feira (27), o Camará Shopping se transformará em um verdadeiro ponto de encontro de colecionadores. O shopping receberá até o domingo (29), pela sexta vez, o Encontro de Multi Colecionadores, evento gratuito com exposição, venda e troca de diversos itens colecionáveis.

O público poderá comprar e também vender peças da sua coleção, além de conhecer um pouco mais sobre este mundo do multicolecionismo. A programação tem como foco expor cédulas e moedas antigas, como algumas moedas datadas de 1699, as primeiras em circulação no Brasil.

Esta 6º edição do Encontro de Multi Colecionadores no Camará Shopping é uma realização de Lucia Oliveira e Edvanio Santos, os quais são expositores e organizadores.

“Estamos ansiosos para compartilhar nossa paixão por colecionáveis com os visitantes e colegas colecionadores. Nossa expectativa é que este evento reúna curiosos e colecionadores trazendo histórias interessantes e novas amizades”, revelou Edvanio.

A programação reunirá 16 expositores, inclusive de outros estados como Paraíba e Alagoas. Já os produtos estarão custando a partir de R $1,00 e para vender e comprar basta querer, não precisa ser sócio de nenhum clube. Para quem ficou interessado em prestigiar, o evento ficará instalado na Praça de Alimentação do mall, localizada no piso L3.

O Camará Shopping funciona de segunda a sábado das 10h às 22h, de segunda a sábado, ou das 12h às 21h no domingo. Além disso, o shopping oferece outras opções de lazer que também ficam disponíveis no Instagram @camarashopping e no site https://www.camarashopping.com.br/

