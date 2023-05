A- A+

Evento 80ª Exposição Nordestina de Animais será realizada em novembro O evento acontecerá no Parque de Exposições do Cordeiro, no Recife

O presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Delmiro Gouveia, anunciou a data oficial para a realização da 80ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados. Este ano, o evento será realizado de 11 a 19 de novembro, no Parque de Exposições do Cordeiro, no Recife.



“A Exposição de Animais do Cordeiro tem uma importância grande para o setor agropecuário não apenas de Pernambuco, mas de toda região. É um evento tradicional no calendário do nosso Estado, que movimenta milhões em negócios e atrai mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias no Parque de Exposições. Este ano, temos motivos de sobra para comemorar, pois estamos completando 80 edições”, afirmou Delmiro Gouveia.



Na última sexta-feira (5), Delmiro Gouveia entregou o ofício confirmando a data ao secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Aloísio Ferraz. “Eventos como esse só fortalecem o agronegócio de um modo geral. Pernambuco tem um grande potencial e que precisa ser muito explorado. Essa exposição reúne plantéis de alta qualidade, investidores que movimentam a economia, trocam conhecimentos sobre os avanços tecnológicos na agropecuária”, comentou o secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Aloísio Ferraz.



EXPOSIÇÃO



Ao longo dos anos, a Exposição de Animais do Cordeiro, como ficou popularmente conhecida, consolidou-se como a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste, além de ser a terceira maior do Brasil. Pernambuco, por ser um dos estados mais bem ranqueados do Brasil no agronegócio, atrai diversos outros eventos dentro da Exposição Nordestina de Animais.



NÚMEROS GERAIS DA FEIRA



– Maior feira agropecuária do Norte-Nordeste

– 3ª maior feira agropecuária do Brasil

– Movimenta em torno de R$ 20 milhões em negócios

– Duzentos expositores;

– Reúne ao longo dos dias em torno de 200 mil pessoas



Veja também

CANAL SAÚDE Campanha Maio Cinza alerta para os perigos do câncer cerebral