A 10ª edição do Startup Day chega a Pernambuco em 16 de março

No dia 16 de março, Pernambuco irá receber a 10ª edição de um dos mais importantes eventos de fomento ao empreendedorismo inovador do País: o Startup Day. A iniciativa, que ocorre de forma simultânea em todos os estados brasileiros, irá oferecer capacitações, oficinas, rodadas de negócios, palestras e painéis gratuitos. Aqui, o evento espera reunir mais de 2 mil pessoas nas sete cidades onde irá ocorrer - Recife, Água Preta, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina e Araripina. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente, neste link: https://bit.ly/startup-day-pe-24.

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, o evento é construído de forma colaborativa, sendo direcionado para startups em todos os seus níveis de maturidade. Além disso, também são esperados outros atores importantes do cenário de inovação. “O Startup Day está aberto, também, para estudantes, investidores, donos de negócios e potenciais empreendedores – pessoas que às vezes não tem muita noção do que é empreendedorismo e inovação, mas que são curiosas e querem entender mais sobre esse mundo de oportunidades que é a área dos negócios inovadores”, afirma o gerente de Negócios Inovadores do Sebrae/PE, Thiago Suruagy.

PROGRAMAÇÃO

Em Recife, o evento vai ocorrer na sede do Sebrae/PE. Na agenda, estão previstas oficinas para startups, com temas como modelagem de negócios, desenvolvimento de aplicações em “low code”, oficinas de gestão de produto e conversas sobre recursos para fomento de negócios. Comunidades de startups também já confirmaram presença no evento.

Já o público da Zona da Mata, região que se destacou na última edição do Startup Day, voltará à Usina de Arte, parque artístico e botânico localizado no município de Água Preta. O potencial turístico da região e sua conexão com o empreendedorismo inovador serão temas de palestras e oficinas na região. Vale ressaltar que quem se inscrever para participar do evento em um desses dois locais poderá participar de palestras com Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação, edtech que oferece conteúdos de empreendedorismo para negócios periféricos.

No Agreste, estão previstas participações de representantes da comunidade Sete Colinas, em Garanhuns, e das Baterias Moura, Softex e SoftMakers, no Armazém da Criatividade, em Caruaru. Já no Sertão, a programação inclui exposições de startups e parceiros, em Serra Talhada, e consultorias sobre formalização, além da participação de um representante do Pede.ai, aplicativo de delivery popular na região, em Petrolina. Em Araripina, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI-PE) irá reativar, durante o evento, o Centro Avançado em Tecnologia, que promete ser um importante impulsionador do desenvolvimento da região, por meio do empreendedorismo, da transformação digital e da Indústria 4.0.

