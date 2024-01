A 44ª edição do "Águas de Oxalá" acontece neste domingo (14), em Olinda

A- A+

Com o tema “Nossa raiz, nossa cor”, a cidade de Olinda recebe neste domingo (14/01), a 44° edição do evento “Águas de Oxalá", em reverência à Oxalá que, na Igreja Católica, é representada por Nosso Senhor do Bonfim. A festa acontece para santificar a cidade de Olinda, trazendo bênçãos a todos os turistas e pessoas que guardam as tradições de culto ao Divino em suas diferentes expressões.

As Águas de Oxalá já é uma tradição do calendário turístico-cultural e configura-se como um belo momento de concentração de pessoas de todas as idades.

Evento "Águas de Oxalá" em Olinda / Foto: Divulgação

O evento tem o seu início em três pontos de concentração no Mercado da Ribeira, na Praça do Carmo e no Alto da Sé, onde os Afoxés Ara Odé, Alafim Oyó, Oya Alaxé e o grupo Tambores de Ogum vão estar para receber o público e seguir, simultaneamente às 14 horas, em cortejo até o largo do Bonfim. Ao chegarem no Largo, a cantora Karina Spinelli faz um show com repertório especial e lança uma música para as Águas de Oxalá. Logo após, o grupo “Voz Nagô” se apresenta com cantos sagrados em nagô.

O ponto alto da concentração é quando o Tata Raminho de Oxossi e o Monsenhor Maurício, se encontram para dar as bênçãos aos presentes. As baianas fazem a lavagem do adro da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em simbologia à purificação das ruas do Sítio Histórico de Olinda, abençoando as pessoas com banho de cheiro e águas fluidificadas. Após as bençãos, o cortejo das Águas de Oxalá sairá rumo a Roça Oxum Opará Oxóssi Ibualamo, situada à Rua São Paulo, nº 402, na Vila Popular, Olinda.

Veja também

CANAL SAÚDE Férias: saiba os perigos de lesões durante mergulhos em praias, rios e piscinas