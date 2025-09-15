A- A+

CANAL SAÚDE A alimentação tem papel fundamental no controle do diabetes Nutricionista explica como uma alimentação equilibrada pode prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes

O Brasil registra um número crescente de pessoas com diabetes. Segundo dados recentes, milhões de brasileiros convivem com a doença, que exige cuidados contínuos — e a alimentação é um dos pilares mais importantes para garantir qualidade de vida.

Manter uma dieta equilibrada é essencial para o controle dos níveis de glicose no sangue e para a prevenção de complicações a longo prazo, como doenças cardiovasculares, neuropatias e problemas renais.

Nesta segunda-feira (15), o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a nutricionista Laís Souza. O tema do bate-papo foi a importância da alimentação para pessoas com diabetes.

A nutricionista Laís Souza iniciou a conversa explicando como uma dieta adequada pode fazer diferença no tratamento da diabetes

“Uma alimentação saudável e personalizada é um dos pilares do controle do diabetes. A gente costuma dizer que o alimento pode ser o melhor remédio — ou o pior veneno. O que o paciente come interfere diretamente na glicemia, por isso é tão importante entender o que colocar no prato.”

Nutricionista Laís Souza/Foto: Divulgação

Ela também falou sobre os erros mais comuns cometidos por pacientes com diabetes

“Muitas pessoas acreditam que basta cortar o açúcar, mas não é bem assim. Os carboidratos em geral — como massas, arroz, pães — também precisam ser monitorados. E mais do que restringir, o ideal é aprender a fazer boas escolhas, equilibrando nutrientes e horários das refeições.”

Laís Souza desmistificou ainda a ideia de que uma alimentação saudável é inacessível

“Muita gente pensa que comer bem é caro, mas é possível montar uma alimentação equilibrada com alimentos simples do dia a dia. Feijão, arroz integral, ovos, legumes, frutas da estação, Tudo isso pode fazer parte da rotina de forma saudável e sem pesar no bolso.”

Por fim, a nutricionista destacou os benefícios de um bom planejamento alimentar na vida do paciente com diabetes

“Quando o paciente aprende a se alimentar corretamente, ele percebe uma melhora não só nos exames, mas também na disposição, no humor e até no sono. É uma mudança que vai além do controle da glicose — é um investimento em saúde e bem-estar."

