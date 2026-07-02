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ESPETÁCULO "A Alma Imoral" celebra 20 anos e retorna ao Recife com sessões especiais Monólogo protagonizado por Clarice Niskier será apresentado nos dias 3 e 4 de julho, no Teatro do Parque

O Teatro do Parque recebe, nos dias 3 e 4 de julho, às 20h, o espetáculo "A Alma Imoral", protagonizado por Clarice Niskier. Em cartaz há 20 anos, o monólogo tornou-se um dos maiores sucessos do teatro brasileiro contemporâneo, reunindo mais de 800 mil espectadores em todo o país. Inspirada no livro homônimo do rabino Nilton Bonder, a montagem convida o público a refletir sobre ética, moral, tradição, liberdade e transgressão.

Para falar sobre o monólogo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a atriz Clarice Niskier, que fala sobre atuar na mesma peça durante 20 anos.



O teatro é muito parecido com o amor. Como amar a mesma pessoa com quem você vive há 20 anos? O beijo nunca é o mesmo. A peça é a mesmíssima coisa: se a relação com o trabalho e o público está viva, o beijo acontece e é sempre o primeiro beijo”, afirma Clarice Niskier.

Com adaptação da Clarice Niskier e supervisão de direção de Amir Haddad, a peça utiliza linguagem direta e provoca reflexões sobre valores que atravessam gerações. Sozinha em cena, Clarice estabelece uma relação próxima com a plateia, utilizando poucos elementos cênicos para dar vida às histórias.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

SERVIÇO:

A Alma Imoral – 20 Anos

Data: 03 e 04 de julho de 2026

Horário: Sábado e Domingo, às 20h

Local: Teatro do Parque

Duração: 01h40min

Classificação: 18 anos

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