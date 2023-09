A aposentadoria não planejada pode levar a um risco de depressão

A- A+

A aposentadoria é um momento importante e muito decisivo para todos. Por isso, é preciso se preparar para este momento, não só na parte financeira, mas também no lado emocional, que é extremamente importante, já que aposentadoria não planejada pode levar a um risco de depressão. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (27), com a psicóloga Mazira Novaes.



A profissional explicou o porquê da ausência de trabalho na vida se tornar algo negativo para as pessoas.



“O trabalho tem funções que vão além do retorno financeiro: é fonte de status, de prestígio, de engajamento social, de relacionamentos. Ele também permite que compensemos frustrações que existem em outros campos da nossa vida, além de um papel de organização, porque os demais papéis que nós desempenhamos, o papel de mãe, de filha ou de amigo, eles fluem em torno desse grande papel, que é o papel profissional”, afirmou.

Psicóloga Mazira Novaes



Questões como “O que vou fazer depois que parar de trabalhar?”, “Vou tirar um tempo para viajar?” “Vou cuidar dos meus netos?”, “Vou me dedicar à saúde?” podem se tornar preocupações para aposentados que não se planejaram. O certo é que, com planejamento anos antes, é possível vivenciar este momento com mais tranquilidade, dividir melhor o tempo entre atividades pessoais e familiares, sem esquecer do autocuidado e da vida social, que é importante mantê-la, como estabelece Mazira Novaes.



Aposentar-se não precisa significar, necessariamente, parar de vez; a pessoa pode buscar uma outra atividade, se assim achar que ainda tem "gás". Ou pode aposentar-se e buscar fazer o que mais lhe agrada. Isso vai variar da realidade de cada um. O importante é preparar-se, pois isso vai conferir ao aposentado uma segurança com a chegada deste momento, podendo traçar novas metas de vida.



