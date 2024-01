A- A+

A Arena de Pernambuco abrirá suas portas para um Tour Carnavalesco no próximo domingo (04), oferecendo quatro sessões exclusivas às 9h, 10h, 11h e 12h. Em clima de Carnaval, o público será recepcionado por uma orquestra. Com uma capacidade limitada de 60 pessoas por sessão, os participantes terão a oportunidade de explorar os bastidores e conhecer curiosidades do complexo esportivo. Desde o museu até áreas normalmente fora do alcance do público, o tour promete revelar os detalhes que fazem da Arena de Pernambuco um local único.

“É com grande alegria que anunciamos a volta de uma das atividades mais procuradas da Arena. O Tour reestreia em 2024 no clima do maior carnaval do mundo e abre suas portas para a população pernambucana conhecer suas instalações de forma gratuita”, afirmou Marcos Nunes, Diretor Presidente da Arena de Pernambuco.

Os ingressos para o Tour Carnavalesco são gratuitos. Sendo apenas necessário solicitar a entrada através do link de reserva disponível em: https://www.sympla.com.br/tour-de-carnaval__2327955.

Serviço

Data: 04 de Fevereiro

Sessões: 9h, 10h, 11h e 12h

Limite de Participantes: 60 pessoas por sessão

Ingresso: Gratuito

Link de Reserva: https://www.sympla.com.br/tour-de-carnaval__2327955

