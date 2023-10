A audiodescrição para inclusão e acessibilidade; ouça o podcast

A- A+

Na atualidade se utiliza o processo de audiodescrição para cegos e pessoas de baixa visão, em vários eventos públicos, em transmissões de TV, cinema, nas campanhas políticas e em vários outros momentos. Mas o que pouca gente sabe é como é o aprendizado desses profissionais, cada vez mais requisitados.

No Programa Resgatando a Cidadania desta semana, os convidados foram o audiodescritor Túlio Ramos e a consultora em audiodescrição Michele Alheiros. Eles falaram sobre a capacitação desses profissionais e as várias formas de se executar a audiodescrição bem como os mecanismos.

O programa Resgatando a Cidadania é produzido por Adriana Silva e apresentado pelo radialista Domingos Sávio, ativista da luta dos direitos da pessoa com deficiência, e vai ao ar todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha 96,7 FM.

