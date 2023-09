"A Bela, a Fera e outras histórias" no Barreto Júnior, neste sábado e domingo

A- A+

Fim de semana com teatro infantil no Recife: a Humantoche Produções ocupa o palco do Barreto Júnior, no Pina, com um espetáculo especial neste sábado (9) e domingo (10). Trata-se da peça “A Bela, a Fera e Outras Histórias”, uma montagem que parte do hábito de leitura da personagem Bela para trazer novos enredos ao clássico infantil “A Bela e a Fera”. Como o hábito de ler pode nos levar para outros mundos? Essa é a descoberta que os personagens farão ao ler histórias como A Bela Adormecida e Rapunzel e encontrar seus respectivos protagonistas em cena. A biblioteca será esse “canal mágico” que levará uma história a outras histórias.

Contando com os elementos 4D na produção, como chuva de bolinhas de sabão e tempestade de neve, além de bonecos em cena, a peça pretende emocionar crianças e adultos e levar o público para dentro do espetáculo. “São clássicos que marcaram as gerações dos pais, mas que continuam a encantar até os dias de hoje, porque os pequenos ficam estáticos a cada efeito 4D que ajuda a contar essas histórias”, descreve o diretor Ricardo Silva.

Após o espetáculo, a criançada poderá tirar foto com os atores. A peça “A Bela, a Fera e Outras Histórias” será apresentada neste sábado e domingo, sempre a partir das 16h30 no teatro Barreto Júnior - portões abertos às 16h. O Teatro Barreto Júnior - R. Est. Jeremias Bastos - Pina, Recife - PE

Ingressos a R$ 70 inteira e R$ 35 meia (estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e acompanhantes, professores e crianças de 02 a 12 anos têm direito a meia) e estão disponíveis apenas pelo sympla - https://www.encurtador.com.br/agrLR ). A validação dos ingressos é feita na entrada, através da leitura em QRCODE, que pode ser impresso ou apresentado em aparelhos eletrônicos.

