A cena de cafés especiais em Olinda

As cafeterias especializadas vêm conquistando cada vez mais espaços nas grandes cidades. Os consumidores buscam muito mais que um cafézinho! O ambiente, os diferentes tipos de grãos, as técnicas dos baristas influenciam a escolha por cafeterias nas capitais e grandes cidades. Para falar sobre o tema, no programa desta semana o barista Alan Cavalcanti conversou com a empresária, Danielle Leal e a jornalista, Marileide Alves.

Danielle Leal. Foto: Divulgação.

Danielle Leal falou, durante a entrevista, que o que define o movimento de Olinda é a palavra “peculiar”.

“Além dela ser turística, a gente sabe que o grosso dos moradores de Olinda trabalham no Recife. Nós temos um movimento muito pendular, enquanto temos colegas de cafeterias que na hora do almoço tá ‘pipocando’, na nossa não acontece isso. Para atrair nosso público usamos o café gelado, o café em drinques, doces finos ou sanduíches", disse.

Marileide Alves. Foto:Divulgação.

Já Marileide Alves, destacou que a especialidade de sua cafeteria.

“Eu sempre amei café e procurava cafeterias para reuniões e encontro com amigos, então quando resolvi fazer meu negócio optei por ter um lugar que fosse o mais próximo possível da convivência em família. Então por isso além do café temos a tapioca, o cuscuz e outros alimentos típicos. As pessoas vão jantar com a família”, ressaltou.

