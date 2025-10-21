A ciência da autoestima: como a estética na recuperação da pele após o câncer
Biomédica Maria Ribeiro fala sobre os impactos do câncer de mama na autoimagem feminina e como a estética, com respaldo científico, pode auxiliar na reconstrução da autoestima
No Outubro Rosa, a campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama ganha novas dimensões ao trazer à tona não apenas a importância do diagnóstico precoce, mas também o cuidado com a saúde emocional e estética das mulheres que enfrentaram a doença.
Nesta segunda-feira (20), no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, na Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com a biomedica, doutora em Biotecnologia e pós-doutora em Genética, Maria Ribeiro, sobre como a estética pode ser uma aliada no processo de recuperação da autoestima das pacientes após o tratamento oncológico. A entrevista completa está disponível no canal do YouTube e no Facebook da Folha de Pernambuco.
Assista à entrevista completa abaixo:
Segundo a especialista, os efeitos colaterais da quimioterapia, somados ao estresse e às alterações hormonais, muitas vezes provocam profundas transformações físicas que afetam diretamente a autoimagem da mulher.
“Elas estão realmente muito angustiadas com essa perda desse ‘eu’ que elas eram antes, porque elas não se reconhecem mais”, relata Maria Ribeiro.
A queda de cabelo, a alteração da pele e, principalmente, a perda de volume e firmeza facial são queixas recorrentes.
“O rosto é uma das áreas que mais afetam a percepção de identidade e beleza nas pacientes. Elas geralmente se preocupam mais com o rosto, que é nosso cartão de entrada na sociedade. A primeira coisa que você vê numa pessoa é o rosto”, destacou a biomedica.
Para ajudar na recuperação da autoestima, a estética pode oferecer recursos que contribuem com o bem-estar, desde que sempre com liberação médica e embasamento científico. A Dra. Maria também falou sobre o recurso mais usado.
“Hoje, o principal que a gente usa nessa renovação da pele é justamente o bioestimulador de colágeno, que vai trazer esse colágeno de volta, que é perdido durante o tratamento da quimioterapia”, explica.
Maria Ribeiro ressalta que o papel da estética não é apenas restaurar características físicas, mas devolver o sentimento de identidade e dignidade às mulheres.
O Outubro Rosa, portanto, vai além do alerta para o câncer de mama, ele também é um convite ao autocuidado e à valorização da autoestima como parte essencial do processo de cura