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CANAL SAÚDE A ciência e os efeitos do estalar de articulações Especialista explica como ocorre o estalo, quando ele pode ser um sinal de alerta e desmistifica mitos

O hábito de estalar as articulações faz parte da rotina de muitas pessoas e, há décadas, desperta dúvidas sobre possíveis prejuízos à saúde. Apesar da crença de que o costume pode causar problemas como artrite ou desgastar as articulações, as evidências científicas mostram que, na maioria dos casos, o estalo é um fenômeno natural e não representa riscos quando não está associado a dor ou outros sintomas.

O som característico acontece devido ao fluido sinovial, substância responsável por lubrificar as articulações. Ao movimentá-las ou forçá-las, ocorre a formação e o rompimento de pequenas bolhas de gás nesse líquido, produzindo o estalo. Após isso, é necessário um intervalo de cerca de 20 minutos para que o gás se recomponha.

Já os ruídos percebidos ao levantar rapidamente ou durante determinados movimentos costumam ter outra origem. Nesses casos, o som geralmente é provocado pelo deslizamento de tendões sobre músculos ou ossos, sem relação direta com a liberação de gases nas articulações.

Nesta quarta-feira (22), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico generalista, professor e preceptor da AFYA – Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes, Diego Reis, que falou sobre os efeitos de estalar as articulações.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Diego Reis iniciou a entrevista tranquilizando a população ao explicar que o som do estalo é um deslocamento fisiológico natural que alivia a pressão interna, não trazendo perigo algum ou risco de desgaste caso não haja desconforto.

"Toda articulação responsável por movimentos importantes é uma articulação sinovial, ou seja, possui líquido sinovial, que lubrifica as superfícies articulares. Nessas articulações, é comum ocorrer o som de estalo. Esse estalo, inclusive, costuma proporcionar uma sensação de relaxamento.” Diego Reis, médico generalista, professor e preceptor da AFYA – Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes

Desmistificando a ideia de que o barulho por si só é preocupante, o médico alertou que a verdadeira linha vermelha é traçada quando o estalo vem acompanhado de dor, inchaço, calor ou perda da capacidade de realizar movimentos.

"Se você tem uma articulação que estala, mas não causa dor, não há motivo para preocupação. No entanto, quando o estalo vem acompanhado de dor, de um processo inflamatório ou de diminuição da função da articulação, isso passa a ser um sinal de alerta."

Ao falar sobre o funcionamento mecânico das juntas, o especialista explicou o papel vital do líquido sinovial e alertou que nenhuma infiltração ou remédio é capaz de substituir essa lubrificação natural, servindo apenas para tratar a inflamação e a dor.

"O líquido sinovial é produzido pelo próprio organismo e funciona como um lubrificante natural das articulações. Os medicamentos não o substituem; eles atuam reduzindo a inflamação, que pode alterar suas características."

Por fim, Diego Reis destacou que a sociedade busca soluções fáceis e medicações mágicas, mas que a hidratação correta e o exercício físico são insubstituíveis e formam a base do tratamento antes de qualquer intervenção medicamentosa.

"O estilo de vida determina a longevidade e a qualidade de vida. Mais do que os medicamentos, a primeira linha de tratamento é a mudança de hábitos, com alimentação saudável, hidratação adequada e prática regular de atividade física."

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