A comédia nacional "Os Farofeiros" ganhou uma continuação, cuja estreia ocorre em 7 de março

Responsável por levar quase 3 milhões de pessoas aos cinemas de todo o Brasil em 2018, a comédia nacional “Os Farofeiros” ganhou uma continuação, cuja estreia nacional ocorre na quinta-feira, 7 de março.

Em Pernambuco, o filme será lançado em evento exclusivo para convidados amanhã (quinta 22), a partir das 19h, no Cinema do Shopping Costa Dourada, com a presença dos atores Mauricio Manfrini, Antônio Fragoso, Elisa Pinheiro e Aline Campos. Este será o único evento de lançamento do filme no estado. Antes, os artistas estarão no Hotel Intercity, ao lado do shopping, recebendo convidados para falar sobre a comédia.

O filme “Os Farofeiros 2” traz novamente os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados de suas famílias, encarando uma nova roubada. Desta vez, eles são presenteados com uma viagem para a Bahia, que irá se revelar fonte de situações hilárias.

O elenco do filme traz ainda os atores Cacau Protásio, Danielle Winits e Nilton Bicudo, entre outros nomes. A direção é de Roberto Santucci, nome à frente de outros sucessos de bilheteria do cinema nacional, como “Os Farofeiros”, “De Pernas pro Ar” e “Até que a Sorte nos Separe”.

