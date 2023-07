A diferença entre ansiedade e depressão

A- A+

Ansiedade e depressão são transtornos de classes diferentes, mas existem muitas semelhanças nas alterações que acontecem decorrente à eles. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (12), com a psiquiatra Adriana Zenaide Figueira.



Segundo a médica, a depressão e a ansiedade, enquanto transtornos, podem estar correlacionadas.



“Um transtorno pode ser fator de risco para o outro. Um paciente depressivo pode desenvolver um quadro ansioso, assim como o inverso também é verdade. E há semelhanças entre elas, como as alterações de apetite e de sono, sejam elas para mais ou menos, ou seja, se alimentar ou dormir demais, ou não sentir fome e ter insônia, podem ocorrer em ambos os quadros”, afirmou.



Adriana Zenaide também falou sobre as diferenças entre os transtornos.



“São várias. A gente costuma falar em ansiedade e depressão, mas existe o grupo dos transtornos depressivos, que faz parte do grupo dos transtornos de humor, e o grupo dos transtornos ansiosos, que apresentam as características de cada um”



Ela diferenciou, ainda, o sentimento de ansiedade do transtorno ansioso.



“Os pacientes que chegam no consultório, em geral, já estão com prejuízo de moderado a grave. A gente acaba normalizando o quadro ansioso exatamente por já conhecermos isso desde sempre. Por exemplo: quando o filho vai nascer; ou você vai prestar uma prova de concurso ou fazer uma viagem, é uma ansiedade normal que não nos paralisa. Já no quadro ansioso, há uma irritação importante, uma dificuldade de concentração importante, uma dificuldade de descansar importante. É aquele paciente que chega dizendo que a cabeça não para, o que pode gerar uma fadiga mental. É um ‘excesso de pensamento’”, explicou a psiquiatra.





