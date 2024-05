A- A+

CANAL SAÚDE A doença do refluxo: sintomas e tratamento Cerca de 20 a 30% da população mundial têm sintomas relacionados com a doença do refluxo

O refluxo gastroesofágico acontece quando os conteúdos presentes no estômago, como os ácidos que fazem parte da digestão, a bile e as comidas parcialmente digeridas, retornam para a boca e a garganta por meio do esôfago, ao invés de permanecerem no estômago e seguirem para o intestino. Devido a esse retorno dos materiais estomacais, o paciente pode sentir uma série de sintomas variados, que podem piorar conforme os episódios de refluxo gastroesofágico acontecem.

A doença do refluxo gastroesofágico é relativamente comum, podendo afetar bebês e crianças. Entre os fatores de risco que podem aumentar as chances de o paciente vir a desenvolver esse quadro médico, podemos destacar pacientes obesos ou com sobrepeso; que sofrem altos níveis de estresse; são tabagistas; diabéticos ou Mulheres gestantes, que também podem apresentar a doença do refluxo gastroesofágico.

Para falar mais sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico gastroenterologista Eduardo Carvalho que explicou os principais sintomas da doença.

Médico gastroenterologista Eduardo Carvalho. Foto: Divulgação

“A doença do refluxo hoje é uma doença extremamente prevalente na população, para que se tenha uma ideia, cerca de 20 a 30 por cento da população mundial têm sintomas relacionados com a doença do refluxo. E quais são esses sintomas? Existem dois tipos de apresentação da doença do refluxo. A gente pode ter a forma clássica da doença, a forma típica onde os dois principais sintomas são a queimação que todo mundo conhece como azia, e a regurgitação que é aquela sensação que o líquido que está no estômago, ele reflui em direção a boca, isso é a regurgitação e existe uma forma classificamos como atípica da doença e que tem muitos sintomas, eu vou citar alguns deles aqui para que vocês tenham uma ideia, rouquidão, pigarro, tosse seca persistente, ardor e queimação na garganta, a sensação do bolo na garganta, e muitos pacientes se incomodam com esse tipo de sintoma, a dor torácica de origem não cardíaca, pacientes que apresentam mau hálito, outros pacientes podem ter sinusite de repetição. Então podemos ver que é uma doença que tem muitos sintomas, inclusive esses sintomas que a gente chama de extra esofágicos.”

O especialista falou das possíveis causas da doença



“A realidade é que a doença do refluxo é uma doença considerada hoje considerada crônica, ela é uma doença multifacetada multifatorial, ou seja, em vários fatores que podem contribuir com o aparecimento do sintoma e o desenvolvimento da doença do refluxo. Hoje em dia a obesidade faz parte da população em geral, então a má alimentação quando o paciente exagerar em comidas com gordura, frituras, condimentos, uso de refrigerante em larga escala, bebidas alcoólicas, a doença pode aparecer. E outros fatores também existem, as causas anatômicas como por exemplo a presença de uma hérnia de ato associada, essa hérnia de hiato que é uma hérnia que se forma na transição entre o esôfago e o estômago, e ela se faz de uma maneira irregular permitindo que o paciente tenha o refluxo do conteúdo do estômago para dentro do esôfago. No geral são essas duas causas mais comuns.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo.

https://open.spotify.com/episode/76B43jdfA6lS3TM4TT7Egs?si=13Qv_522QP-JgoDetnVAgA&nd=1&dlsi=5812d7e7ea3246ff

Veja também

GAMES Novidade no segmento dos games: Lei disciplina o uso comercial dos jogos eletrônicos